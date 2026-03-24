El éxito de los torreznos del Área 112 de la autovía A2, el restaurante que más vende de España: "Viene gente hasta de Miami"

Benjamín Herrero, 48 años, toda una vida en los fogones de una miríada de restaurantes, golpea con los nudillos una de las decenas de pancetas que están en el secadero. 'Tactac'. "Por cómo suena se sabe si ya está lista o no. Si la panceta no está curada no suflará el torrezno, no hará el típico 'crunch. Aquí es que a la panceta le damos mucho amor y mucho cariño", comenta el cocinero, que si de algo sabe es de torreznos. Tanto es así que ya lo han visto: los escucha.

Su restaurante, el Área de servicio 112 de la autovía A2, en Algora (Guadalajara), es el que más torreznos vende de toda España. 240 pancetas a la semana en temporada baja. 135 raciones diarias de media de torrezno. "Nos ha venido gente de toda España, de Andorra, hasta de Miami", revela el chef mientras el trasiego es constante en el área, parada habitual de camioneros y de autobuses de turistas, algunos de origen asiático.

Vista de una torre de torreznos en el Área 112 de la autovía A-2. / José Luis Roca

El restaurante, gestionado en la actualidad por Gustum Áreas, abrió en 2015, pero su fama arrancó hace tres años, cuando un influencer, el Cocituber, les dedicó un vídeo. Luego otro youtuber, Víctor Prous, hizo otra grabación 'in situ' que alcanzó más de cuatro millones de visualizaciones. La petó. Y, claro, el restaurante se llenó. "Fue increíble. No estábamos preparados para tanta gente, y de ahí ya hemos ido hacia arriba", recuerda Laura Fernández, gerente del Área.

"Nuestro secreto es que la asamos"

Una mañana en la cocina uno entiende el porqué del éxito: por la entrega de Benjamín y el resto de personal. Aquí todos hacen de todo, como el Atleti del Cholo, así que Verónica, cocinera, lleva también las redes sociales, y la propia directora echa una mano en cocina si es menester. Pero ahí el capitán es Benjamín, que se mueve por la cocina como un driblador brasileño. "Uno de nuestros secretos es que la panceta la asamos, no la freímos", revela sobre un proceso casi matemático y al que ha llegado después de mucha prueba y error.

Vista de la entrada al Área 112, en la autovía A2 / JOSÉ LUIS ROCA

"Hace poco cambiamos este horno", recuerda el cocinero, "y tardé tiempo en cogerle el punto para que queden como a mí me gusta". Cada panceta, de la que salen ocho raciones (8,95 euros en barra), se cura en sal y se seca entre 24 y 48 horas. Después se confita el torrezno 55 minutos a 120 grados y se deja enfríar, para luego volver a meterlo en el horno "a una temperatura que es el secreto de la casa". En el tercer paso, esta vez a 220 grados, se pocha y "es cuando aparece la magia y chufla el torrezno", que se hincha y adquiere ese toque crujiente tan característico.

Benjamín Herrero, cocinero del Área 112, vigila el proceso de cocinado de las pancetas. / JOSÉ LUIS ROCA

'Torrezneitor', la hamburguesa con torreznos

En total, un poco más de una hora de proceso que se desarrolla con meticulosidad cada día. "Mira, ves cómo todo la grasa se queda debajo", enseña Benjamín sobre un proceso que deja un torrezno sabroso y suave, sin grasa, que queda reposando en la base de la bandeja. "Cada 25 minutos, 64 torreznos. Este 2025 hemos servido más de 100.000", suelta ufano el cocinero, que pese a que tiene otros platos estrella, como el pulpo con parmentier de patata, pimentón y azafrán, ha creado alrededor de la panceta un universo propio.

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Patatas revolconas con torreznos, uno de los platos estrella de Benjamín Herrero. / JOSÉ LUIS ROCA

Así, preparan tortilla de torreznos, patatas revolconas o huevos rotos con torreznos, las torrezno cheese fries y una de las creaciones estrella, la Torrezneitor, "una hamburguesa que el 80% es carne de ternera y un 20% carne de panceta de Soria" con un polvo de torrezno encima. Lo dicho, un parque temático de la carne de cerdo.