Unos mallorquines acaban en un barrio conflictivo de Barcelona por error buscando una exposición que habían visto en internet

Lo que prometía ser un plan original durante un viaje terminó convirtiéndose en una de esas historias que se recuerdan entre risas y algo de tensión. Un grupo de amigos de Mallorca ha protagonizado una surrealista anécdota en el pódcast Pero, ¿usted quién es?. Bajo el título “El verdadero estrés de viajar con amigas: proponer un plan y que termine siendo una anécdota semi-traumática”, la historia ha circulado rápidamente por redes sociales.

Según relatan en el programa, todo comenzó durante un viaje a Barcelona, cuando el grupo no tenía claro qué hacer. Una de las chicas decidió tomar la iniciativa: buscar planes en internet. Fue entonces cuando encontró una propuesta que le llamó la atención: una supuesta exposición titulada “¿Quién mató a Mariah Carey?”, en referencia a la cantante. “Dije: mirad esto, qué guay, vamos”, explica en el relato. Lo que parecía un plan diferente y divertido pronto empezó a torcerse.

Un barrio inesperado y una situación incómoda

El grupo se desplazó hasta la ubicación indicada sin sospechar lo que encontrarían. Según cuentan, acabaron en una zona que no esperaban, con presencia policial y un ambiente que les generó inquietud, especialmente al caer la noche. “Todo mal”, resume la protagonista, que reconoce que en ese momento empezó a arrepentirse de haber propuesto el plan.

La sorpresa llegó al entrar en el supuesto espacio cultural. Lejos de tratarse de una exposición al uso, se encontraron con un casal de barrio prácticamente vacío, donde una portera, que estaba charlando mientras comía pipas, se mostró sorprendida de ver visitantes. El contenido de la exposición tampoco cumplió las expectativas: “En una sala cualquiera, con goma espuma, un recortado. De Mariah Carey había poco”, relatan entre risas.

El estrés de decidir en grupo

Uno de los acompañantes añade otra capa a la historia, reconociendo una sensación común en los viajes en grupo: la presión de que todo salga bien cuando uno toma la iniciativa. “Si decido algo en un viaje, tengo la tensión de que luego esté bien”, admite, reflejando una situación con la que muchos usuarios se pueden sentir identificados. Lejos de empañar el viaje, este tipo de situaciones suelen terminar convirtiéndose en los recuerdos más comentados, demostrando que, en ocasiones, los mejores relatos nacen precisamente de los planes que no salen como se esperaba.