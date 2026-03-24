Temporal
Gran Canaria declara el nivel 2 de emergencia por la borrasca Therese y pide la intervención de la UME
El fenómeno tormentoso sigue activo sobre la isla, con presas aliviando, barrancos sobrecargados y núcleos aislados por desprendimientos
Víctor de Castro
Gran Canaria ha elevado al nivel 2 la situación de emergencia ante la intensidad de las lluvias registradas durante la noche, lo que permitirá solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para reforzar los medios disponibles en la isla.
Según ha explicado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, las precipitaciones se están produciendo en forma de fenómenos convectivos tormentosos, con aparato eléctrico y descargas intensas que están afectando a distintas zonas como Arucas, Las Palmas de Gran Canaria, así como al sur y sureste de Gran Canaria.
El fenómeno meteorológico continúa activo y se mantiene prácticamente estacionario sobre la isla, descargando grandes cantidades de agua de forma impredecible, lo que dificulta anticipar las zonas más afectadas en cada momento.
Arteara y Fataga, aislados
En este contexto, se ha informado de que 19 presas se encuentran aliviando agua, lo que está generando una sobrecarga en los barrancos y aumentando el riesgo en diferentes puntos del territorio. Además,Arteara y Fataga han quedado aislados por desprendimientos registrados tanto en días anteriores como durante la madrugada.
La declaración del nivel 2 de emergencia responde a la necesidad de contar con más recursos humanos y maquinaria pesada, ya que en el nivel 1 no es posible movilizar a la UME. La evolución de la situación será analizada nuevamente a lo largo de la mañana para valorar si se mantienen o modifican las medidas adoptadas.
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