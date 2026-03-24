Cambio de hora en Mallorca: pierdes una hora de sueño, pero ganas tardes mucho más largas

Mallorca afronta este fin de semana uno de esos pequeños cambios que todo el mundo comenta y casi nadie quiere: el del reloj. En la madrugada del domingo 29 de marzo de 2026, a las 2.00 horas, habrá que adelantarlo una hora y pasarán a ser directamente las 3.00. Traducido al lenguaje de la calle: se dormirá una hora menos, pero a cambio habrá más luz por la tarde.

Es una modificación que se repite cada primavera, pero que siempre deja la misma pregunta en el aire en miles de casas de la isla: ¿se notará mucho? La respuesta es sí, sobre todo en los primeros días. El cambio de hora afecta al descanso, a la sensación de cansancio del domingo y del lunes y, sobre todo, a algo muy visible en Mallorca: el momento en el que amanece y anochece.

Cuándo se cambia la hora

El cambio será en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de marzo. Cuando el reloj marque las 2.00, en Baleares habrá que adelantarlo hasta las 3.00, de modo que ese domingo tendrá oficialmente 23 horas. Con este movimiento arranca el llamado horario de verano, que se mantendrá hasta el siguiente cambio, previsto para el 25 de octubre de 2026.

Para muchos mallorquines, el resumen es sencillo: en marzo el reloj se adelanta, en octubre se retrasa. Pero este primer cambio del año suele ser el más antipático, porque obliga a recortar una hora de sueño justo en pleno fin de semana.

Así cambiarán las horas de sol

La diferencia se percibirá desde el día siguiente. En Palma, el sábado 28 de marzo el sol saldrá a las 06.40 y se pondrá a las 19.09. En cambio, el domingo 29, ya con el nuevo horario, amanecerá a las 07.38 y anochecerá a las 20.10. Es decir, según el reloj, el amanecer se retrasa casi una hora, pero la tarde gana muchísima luz.

Ese es el gran efecto práctico del cambio: habrá menos luz a primera hora de la mañana y más al final del día. Y eso en Mallorca se nota especialmente. A finales de marzo ya empieza a imponerse el ambiente de primavera, aumentan los paseos, las terrazas, el deporte al aire libre y las ganas de alargar la tarde.

Relojes. / Unsplash / Jon Tyson

Lo que más notarán los mallorquines

La primera consecuencia será la más obvia: el domingo se duerme menos. Pero no será la única. También habrá quien note algo más de sueño, desajuste o pereza durante uno o dos días, sobre todo quienes madrugan mucho o tienen horarios muy marcados.

A cambio, el nuevo horario deja una imagen que en la isla suele gustar: tardes más largas, más sensación de primavera y más tiempo de luz cuando acaba la jornada laboral.

La duda eterna: ¿es el último cambio de hora?

No. De momento, el cambio horario sigue en vigor en España. El calendario oficial recoge que en 2026 el horario de verano comienza el 29 de marzo y termina el 25 de octubre, cuando los relojes volverán a retrasarse una hora.