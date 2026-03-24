Dos amigos mallorquines emocionan en redes tras completar la media maratón de Mallorca: “No puedo estar más orgulloso”

La media maratón de Mallorca ha dejado este fin de semana una de esas historias que van más allá del deporte. Dos amigos de la isla, encabezados por el creador de contenido Enric Galmés, han emocionado a cientos de usuarios tras compartir en redes todo el proceso de la carrera, kilómetro a kilómetro. El protagonista, sin embargo, no era él, sino su amigo Guillem, a quien decidió hacerle un regalo muy especial meses atrás.

La historia comienza en diciembre. Tal y como explica Galmés en sus vídeos, decidió regalarle el dorsal de la media maratón a su amigo por Navidad, sin saber muy bien cómo acabaría la aventura. “Hoy estamos en la media de Mallorca. Y para mí es muy especial. Por Navidad decidí regalarle el dorsal y aquí estamos, le acompañaré a sufrir. A ver cómo le va”, comenta al inicio, mientras ambos se preparan para la salida.

De los primeros kilómetros al momento clave

A lo largo de la carrera, el creador fue documentando el progreso con un tono cercano y entre bromas. En las primeras zancadas, el optimismo era evidente: “Ya llevamos 3 km y Guillem va sobradísimo. Yo creo que le tengo que subir el ritmo”, decía entre risas. La sorpresa llegó a medida que avanzaban los kilómetros. Lejos de venirse abajo, Guillem mantenía el ritmo con solvencia.

“Ya llevamos 9 km y este tío va sobrado. Km 12, empezaremos a apretar un poco… Está concentrado a tope. Estoy muy contento por él”, relataba. A partir del kilómetro 17, el tono cambió. Como es habitual en este tipo de pruebas, llegó el momento más duro. “Ya vamos por el km 17, ya calladitos y hacia la meta, toca sufrir un poco”, explicaba Galmés, reflejando el esfuerzo físico y mental de los últimos tramos.

Pese al cansancio, el orgullo era evidente en cada palabra: “Km 19 y no puedo estar más orgulloso de este tío. Brutal. Ahora ríe, pero hace un segundo no reía”.

Un final emocionante y un tiempo sorprendente

Finalmente, Guillem cruzó la meta con un tiempo que ha sorprendido a muchos: 1 hora y 43 minutos en su primera media maratón. La reacción de su amigo no tardó en llegar: “Por favor, todos a darle la enhorabuena a este máquina. Qué orgullo, muy bien”, celebraba ante la cámara.

La historia no ha tardado en hacerse viral, acumulando comentarios de apoyo y felicitaciones. Muchos usuarios han destacado la amistad entre ambos y la constancia del corredor, mientras que otros han tirado de humor. Entre los mensajes, una teoría: si Guillem llevaba tiempo entrenando en secreto. Más allá de las bromas, lo que ha calado es el relato: un reto compartido, un regalo convertido en experiencia y una meta cruzada juntos.