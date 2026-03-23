Gastronomía
Mallorca suma siete nuevos Soletes de la Guía Repsol
Hasta 16 nuevos restaurantes de Baleares se incluyen en las recomendaciones gastronómicas para Semana Santa y el resto de la primavera, con más de 300 establecimientos en todo el país
La Guía Repsol ha seleccionado más de 300 nuevos Soletes en toda España, entre los que figuran siete restaurantes de Mallorca y 16 de Baleares, para disfrutar en Semana Santa y durante la primavera.
Con estas nuevas incorporaciones el archipiélago ya cuenta con 219 establecimientos reconocidos con Soletes, según ha informado la Guía Repsol en un comunicado.
En Mallorca los seleccionados han sido Blat al Sac, Gibson Bar, Rita (Palma), Cala Fornells (Peguera, Calvià, Sa Font Fresca (Deià), Ca S'Arquitecte (Sencells) y Nu (Montuïri).
En Menorca han sido Bar Marcelino, Vida Una (Maó), Imperi, Primitiu (Ciutadella) y Perbacco (Ferreries). En Eivissa, Can Mestre, Es Timbal (Sant Josep), S. Mari (Sant Antoni) y Soleà (Santa Eulària).
España
Entre los más de 300 nuevos Soletes seleccionados en el conjunto de España destacan restaurantes de cocina tradicional y casas de comidas dentro de parques naturales a vinotecas y bares curiosos que descubrir en los cascos históricos de las ciudades.
Con las incorporaciones de esta decimocuarta edición, en la que se estrenan los establecimientos en Andorra, se superan ya los 5.000 distintivos amarillos donde figuran cafeterías, bares, restaurantes y terrazas, así como vinotecas, coctelerías y heladerías, según informa la guía gastronómica.
- La historia del Amanecer de Palma: de Son Pardo al barrio de las ‘queridas’
- Muere un niño de 6 años en una finca de Montuïri al ser atropellado en una reunión familiar
- El último año del bar Plata: la familia Serra busca relevo tras siete décadas de resistencia en Palma
- El Ayuntamiento de Montuïri decretará dos días de luto por el atropello mortal del niño de seis años en una reunión familiar
- Los millonarios del Dubai bombardeado se refugian a precio de oro en Mallorca
- Condenado un guardia civil por no preparar un coche para un mando
- El entorno de la familia del niño de seis años que murió atropellado en Montuïri recalca que el conductor 'dio negativo en la alcoholemia
- La Defensora de Palma recibe 'múltiples quejas ciudadanas' relacionadas con los contenedores de basura