Mallorca suma siete nuevos Soletes de la Guía Repsol

La Guía Repsol ha seleccionado más de 300 nuevos Soletes en toda España, entre los que figuran siete restaurantes de Mallorca y 16 de Baleares, para disfrutar en Semana Santa y durante la primavera.

Con estas nuevas incorporaciones el archipiélago ya cuenta con 219 establecimientos reconocidos con Soletes, según ha informado la Guía Repsol en un comunicado.

En Mallorca los seleccionados han sido Blat al Sac, Gibson Bar, Rita (Palma), Cala Fornells (Peguera, Calvià, Sa Font Fresca (Deià), Ca S'Arquitecte (Sencells) y Nu (Montuïri).

En Menorca han sido Bar Marcelino, Vida Una (Maó), Imperi, Primitiu (Ciutadella) y Perbacco (Ferreries). En Eivissa, Can Mestre, Es Timbal (Sant Josep), S. Mari (Sant Antoni) y Soleà (Santa Eulària).

España

Entre los más de 300 nuevos Soletes seleccionados en el conjunto de España destacan restaurantes de cocina tradicional y casas de comidas dentro de parques naturales a vinotecas y bares curiosos que descubrir en los cascos históricos de las ciudades.

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Con las incorporaciones de esta decimocuarta edición, en la que se estrenan los establecimientos en Andorra, se superan ya los 5.000 distintivos amarillos donde figuran cafeterías, bares, restaurantes y terrazas, así como vinotecas, coctelerías y heladerías, según informa la guía gastronómica.