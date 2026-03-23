Dos millones de cerezos florecen en el Valle del Jerte, un espectáculo natural que impulsa el turismo en primavera

El Valle del Jerte ya ha dado arranque a su época estrella: el Cerezo en Flor. La estampa que se puede disfrutar desde prácticamente todos los puntos de la comarca es espectacular y la fiesta (de Interés Turístico Nacional) se va a prolongar hasta el próximo 3 de mayo con actividades culturales, deportivas y gastronómicas para todos los públicos.

Dos millones de cerezos ya están totalmente florecidos en el entorno, ofreciendo uno de los espectáculos naturales más emblemáticos de la primavera. Uno de los sectores que más beneficiado se ve durante todo este tiempo es el turístico. Casas rurales y hoteles esperan llenos que ya han comenzado este fin de semana.

Tres bloques temáticos

La programación del evento se organiza, un año más, en torno a tres bloques temáticos que marcan el ritmo de la naturaleza en el valle: el primero, Despertar del Valle, del 20 al 26 de marzo. Durante este periodo inicial, se invita a los visitantes a disfrutar de diversas actividades al aire libre y eventos culturales que celebran la llegada de la primavera y el comienzo del ciclo natural en el Valle del Jerte.

Le sigue el propio Cerezo en Flor, del 27 de marzo al 12 de abril. Este bloque central incluye la Fiesta de Interés Turístico Nacional, consolidándose como el momento cumbre para contemplar el espectáculo de la floración. Además, el calendario incluye conciertos, exposiciones, mercados tradicionales y eventos que ponen en valor el patrimonio y la cultura.

Por último, la Lluvia de Pétalos será del 13 de abril al 3 de mayo. Tras el esplendor de la floración, el valle se transforma con la caída de los pétalos, ofreciendo propuestas que celebran la renovación y la inigualable belleza natural de la región en esta fase final.

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Ya se ha iniciado la comunicación sobre el estado de la floración de 2026 en el Valle del Jerte, una herramienta fundamental para aquellos que deseen planificar su visita en función del desarrollo de los cerezos. Esta información se actualiza de manera constante y puede consultarse en dos canales distintos: o bien en la web diseñada especialmente para ello, o bien en la página de turismo del Valle del Jerte.