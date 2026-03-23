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El callet y el mantonegro de Mallorca exhiben su potencial vinícola

Una jornada en Can Axartell de Pollença ha contado con participantes destacados de ámbito estatal e internacional del sector del vino

Asistentes a esta jornada dedicada a las variedades callet y mantonegro.

Asistentes a esta jornada dedicada a las variedades callet y mantonegro. / B. Font

Bartomeu Font Sbert

Bartomeu Font Sbert

Pollença

El celler de Can Axartell de Pollença ha sido el escenario de un tast de vinos especial. La jornada ha mostrado la expresión máxima de las dos variedades tintas por excelencia de Mallorca: callet y mantonegro. "Lo que hemos querido mostrar es dos tipos de vino totalmente diferentes -explica Joan Manuel Ochogavia, enólogo de Can Axartell- y comprobar su potencial junto con otras variedades reconocidas internacionalmente".

Así, se cataron varios vinos elaborados en Mallorca con callet, que se intercalaron con otros elaborados de pinot noir en Francia y, por otra parte, se probaron los elaborados con mantonegro, que estuvieron acompañados de otros vinos de garnacha francesa.

La idea original de esta cita es del enólogo y viticultor Xesc Grimalt, de 4 Kilos, quien estuvo acompañado de varios expertos del sector como Jeremy Roche, de la tienda especializada Nouvelle Cave de Lyon; Meritxell Falgueres, sumiller y comunicadora; y Joan Arboix, sumiller.

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Entre los asistentes al evento, cabe destacar expertos como Santi Rivas, crítico en vinos y articulista sobre gastronomía de la revista Esquire; Amaya Cervera, periodista y fundadora de Spanish Wine Lover; Nacho Martínez, Pistacho, responsable del catálogo de Decántalo; Boris Olivas, crítico de la Guía Peñín; y Álvaro Ribalta, master of wine; entre otros.

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