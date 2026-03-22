En Primavera

Ni aviso, ni disculpa, ni nota de prensa. La primavera entró esta semana como entra siempre, derribando la puerta a base de polen, estornudos y ese sol traicionero que te obliga a desenterrar las bermudas antes de haber pisado el gimnasio ni una sola vez en lo que va de año.

De un día para otro, el café caliente parece una ofensa y las terrazas se convierten en campo de batalla. Una silla al sol vale más que cualquier reserva de cinco estrellas.

Lo más inquietante no es el cambio de armario, donde conviven las botas de lana con las sandalias en una convivencia que haría llorar a Anna Wintour, sino el cortocircuito mental que lo acompaña. Esa persona del ascensor, que antes era invisible, de repente lleva una camisa de lino y parece el protagonista de una novela. La dopamina, sin consultar a nadie, han montado su propia fiesta.

Nos volvemos optimistas por decreto. Salimos convencidos de que este año sí aprovecharemos cada día, aunque terminemos con la nariz roja y los ojos llorosos, víctimas de una alergia que no distingue entre gramíneas y sentimientos.

Pero en el fondo nadie se resiste. Porque hay algo irresistible en creer, aunque sea solo hasta octubre, que la vida es una película con filtro cálido, caña fría y sol hasta las nueve de la noche.

A lo que no faltamos, llueva, ventee o el polen nos tape los ojos, es a nuestra cita semanal con la crónica social. Que empiece el desfile

Diez años de mujeres, vino y buen hacer

La histórica sede de Licors Moyà se llenó de copas, risas y mucho talento femenino para celebrar el décimo aniversario del Tast de Dones al Celler. Más de 300 asistentes arroparon una cita que ha crecido hasta convertirse en uno de los eventos más esperados del calendario vinícola de Mallorca.

La velada reunió a referentes del sector como Pilar Oliver, Isabel Alabern, Bel Moyà, Mireia Juvé, Verónica Pareja y Ruth Rodríguez, que compartieron vinos, experiencias y mucha pasión por su oficio.

Pero la noche tuvo también su lado solidario, con una aportación a la Fundación RANA. Porque en Licors Moyà, empresa familiar desde 1890, celebrar siempre va un poco más allá.

Thinking MU

Hay inauguraciones que son simples aperturas. Y luego está lo que hizo Thinking MU en su nuevo hogar del Carrer Sant Nicolau. «Mallorca no es nuestra casa. Pero lo parece». Con esa premisa tan mediterránea arrancó la edición mallorquina de su Thinking Point, y la frase lo decía todo.

El espacio se transformó en un hogar de verdad, con hidráulicos de Huguet, alfombras de Flying Carpets, vermut de La Rosa Vermutería y el DJ set de Jazzpunk poniendo la banda sonora perfecta. Mesa abierta, producto local y esa informalidad tan nuestra.

Los asistentes se fueron con un llavero hecho de retales. Pequeño detalle, gran mensaje: bienvenidos a la nueva casa de Thinking MU.

Materia en movimiento

Gallery Room Torre Mariona acoge estos días una de las propuestas más sugerentes de la temporada. QUANTUM, la nueva exposición de Marga Pomar, invita a cuestionar lo que creemos ver. Aquello que parece sólido no es sino movimiento detenido, energía suspendida en el lienzo.

La artista no describe la realidad, la interroga. Su pintura despliega procesos, capas y tensiones que el ojo va descifrando a su propio ritmo. Y en esa relación entre obra y observador surge algo único, donde cada mirada completa el cuadro de una manera distinta.

QUANTUM no ofrece certezas. Ofrece algo más valioso, un espacio donde la duda se convierte en experiencia estética

Tertulia del mesón

El Rancho Picadero acogió una nueva entrega de la entrañable tertulia del mesón, y esta vez la protagonista tenía motivos de sobra para sonreír. Carmen Planas, recién reelegida al frente de la CAEB, se sentó a compartir mesa y palabra con más de cien asistentes que no quisieron perderse la ocasión.

La presidenta, cercana y directa como siempre, ofreció una intervención que llenó la sala de atención y, seguramente, de más de un aplauso merecido. Porque pocas cosas unen tanto como una buena conversación alrededor de una mesa.

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La tertulia del mesón sigue siendo, encuentro tras encuentro, uno de esos espacios donde las ideas circulan con la misma calidez que la comida.