No hay fronteras para la gestión del agua

El acceso a un servicio de abastecimiento y saneamiento de máxima calidad constituye el primer peldaño de la salud y el progreso. En pleno siglo XXI, la tecnología y la experiencia de las empresas gestoras deben asegurar que cualquier ciudadano, independientemente de su ubicación geográfica, reciba un servicio de la misma calidad.

Para Aqualia, la entrada en nuevos mercados no solo implica el despliegue de redes e infraestructuras, si no el compromiso de extender este "hilo azul" para que la igualdad de oportunidades sea una realidad en todos los territorios. Actualmente, esta responsabilidad alcanza a 44,9 millones de ciudadanos en 19 países de cuatro continentes.

La presencia de compañías líderes en la gestión del agua genera un efecto de transferencia de conocimiento. Al implantar modelos avanzados de la mano de equipos expertos, los operadores especializados democratizan el acceso a un recurso vital. La tecnología y la digitalización funcionan como palancas para el progreso de los territorios.

Operarios de Aqualia en unas instalaciones / Aqualia

Durante el año 2025, Aqualia produjo 1.157 millones de m³ de agua potable y 1.550 millones de m³ de agua residual depurada apta para ser devuelta a la naturaleza. En términos energéticos, el 44,76% de la energía consumida por la compañía provino de fuentes renovables, avanzando en su hoja de ruta para alcanzar la neutralidad climática en el año 2050.

En 2025, Aqualia invirtió más de 13,5 millones de euros en digitalización

Digitalizar el agua para preservarla

El progreso en la gestión hídrica se apoya de forma decisiva en la innovación. En 2025, la empresa invirtió más de 13,5 millones de euros en transformación digital, sumando casi 50 millones en el último trienio. Esta apuesta permite integrar tecnologías avanzadas a través del ecosistema Aqualia Live. Mediante el uso de Inteligencia Artificial y Big Data, la compañía optimiza la eficiencia operativa, predice la demanda y detecta fugas de forma temprana.

El impacto en el usuario es directo: ya operan más de 855.000 contadores inteligentes, lo que permite a los ciudadanos monitorizar su consumo en tiempo real y fomentar el ahorro. Según el XVIII Estudio de la Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS), la telelectura en España se ha triplicado en cuatro años, cubriendo el 43% del parque de contadores. Esta evolución tecnológica ha permitido que el Agua No Registrada (ANR) caiga a un mínimo histórico del 19%, una cifra relevante en la lucha contra las pérdidas en las redes.

Cerca de 900.000 contadores inteligentes analizan millones de datos sobre el agua

No obstante, DAQUAS estima que el sector en España requiere una inversión anual de 350 millones de euros para atajar las pérdidas reales. El informe advierte que el ritmo actual de renovación de infraestructuras (0,2%) es insuficiente, situándose lejos del 2% necesario para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Aqualia trabaja para que el agua sea un derecho igualitario / Aqualia

Garantía global con impacto local

Aqualia aplica estándares internacionales para obtener resultados locales, garantizando la mejora continua en sus zonas de operación. Esto se refleja en la ampliación de sus certificaciones ISO en calidad y medio ambiente. Mientras que en Francia y México se han certificado las operativas de seguridad y salud, en Colombia se ha reforzado el bienestar del capital humano en contratos clave. Por su parte, en Arabia Saudí, el Laboratorio Central de Qassim ha obtenido la acreditación ISO 17025, y los clústeres Norte y Sur han blindado sus sistemas de gestión.

Con una estructura de más de 14.200 profesionales, la compañía trabaja para que el agua sea un derecho igualitario. Este impacto trasciende a menudo la gestión técnica: en Colombia, se han impulsado más de 100 acciones sociales; en Georgia, se asegura el acceso al agua en residencias de ancianos y hogares infantiles; y en República Checa, El programa "Remando juntos" ha financiado 170 proyectos locales propuestos por los empleados. Asimismo, los mecanismos de equidad, como los bonos y tarifas sociales, benefician a más de 3,5 millones de clientes a nivel mundial.

Mantener vivo el hilo azul significa asegurar que el progreso llegue a todos los territorios por igual / Aqualia

La gestión eficiente del agua es una condición indispensable para el desarrollo humano. La colaboración público-privada vincula a Aqualia con 42 universidades y 23 centros de investigación. Este ecosistema de innovación, unido al liderazgo en iniciativas como la alianza StepbyWater, sitúa a la compañía en el centro de un marco de colaboración multisectorial.

El objetivo final es transformar los desafíos en bienestar y oportunidades de crecimiento. Mantener vivo el hilo azul significa asegurar que el progreso llegue a todos los territorios por igual, consolidando el agua como un derecho universal que une e impulsa a toda la sociedad por igual.

Eficiencia hídrica en Baleares

Cada vez que un residente o un turista abre un grifo en las Islas Baleares, se activa un engranaje que, al funcionar a la perfección, no se llega a percibir. Un gesto cotidiano tras el cual, no solo hay tecnología, sino la experiencia y buen hacer de los 222 profesionales de Aqualia que prestan servicio en las islas, en 13 municipios del archipiélago.

Infraestructuras verdes y gestión sostenible en entornos regionales / Aqualia

Este “trabajo invisible” sostiene una infraestructura de 1.000 kilómetros de tuberías, 14 depuradoras, 3 desaladoras y más de 60.000 puntos de abastecimiento que dan servicio a más de 300.000 personas en temporada alta. En un destino mundialmente conocido, el desafío es mantener el equilibrio entre el bienestar y la supervivencia de un ecosistema frágil, para lo cual es vital optimizar el ciclo integral del agua. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, un turista puede consumir entre tres y cuatro veces más que un residente. Esta dificultad solo puede salvarse optimizando el ciclo integral del agua, con la digitalización y las fuentes alternativas como grandes ejes.

La digitalización de las redes, que comenzó con un proyecto piloto de telelectura en Llucmajor en 2012 y se ha extendido a todos los municipios en los que Aqualia opera en Baleares, ha permitido monitorizar el flujo en tiempo real y prevenir fugas y roturas. Los resultados avalan esta transformación: municipios como Sant Joan de Labritja, en Ibiza, y Muro y Sóller, en Mallorca, así como la isla de Formentera, han alcanzado rendimientos hidráulicos que superan el 83%, el objetivo fijado por el Plan Hidrológico de las Islas Baleares para 2027.

En Sant Josep (Ibiza), la renovación y digitalización de las redes ha incrementado el rendimiento en un 17% en los últimos siete años, lo que se traduce en un ahorro diario de 2.250 metros cúbicos de agua diarios, ahorro que ha permitido en extraer únicamente un 5% de agua de los acuíferos. Un avance similar se ha registrado en el municipio de Muro (Mallorca), donde la modernización del servicio durante los últimos cinco años ha permitido aumentar el rendimiento en un 20%.

La otra gran batalla es la protección de las aguas subterráneas frente al estrés hídrico. La estrategia actual pasa por sustituir progresivamente el agua extraída de los pozos por agua desalada. Si hace apenas seis años el agua desalada no llegaba a suponer ni la mitad del suministro, en los años 2023 y 2024 ya ha representado el 74% del total en los municipios gestionados por Aqualia. En concreto, en la Isla de Ibiza, el 84% del agua que se consume procede de plantas desaladoras.