Este es el mapa de los bares más populares de los pueblos de Mallorca: ¿cuál falta en tu municipio?

Mallorca tiene bares que son mucho más que un sitio donde tomar café o hacer el vermut. Son puntos de encuentro, lugares con historia y nombres que cualquier vecino reconoce al instante. Ahora, un mapa de bares emblemáticos de Mallorca compartido en redes sociales por la cuenta Cap de Fava amb Orelles ha reunido algunos de los locales más populares de Palma y de distintos pueblos de la isla.

La publicación, bajo el título de “Mapa de Bars Emblemàtics”, incluye establecimientos muy conocidos por varias generaciones de mallorquines, desde clásicos de Palma como Bar Bosch, Bar Alaska o Bar Flexas hasta otros nombres muy populares del Part Forana como Ca’s Puput, Sa Fonda, Can Molinas, Es Tres Molins o Cafè Colón.

Bares de pueblo con historia en Mallorca

El mapa mezcla bares históricos, locales muy arraigados y otros que se han convertido en referencias de sus municipios. Entre los nombres que aparecen están:

Bar Bosch , Bar Alaska y Bar Flexas , en Palma

en Palma Ca s’Andritxol , en sa Indioteria (Palma)

en sa Indioteria (Palma) Sa Fonda , en Deià

en Deià Can Molinas , en Valldemossa

en Valldemossa Bar Cubano , en Andratx

, en Andratx Es Tres Molins , en Campos

, en Campos Cafè Colón , en Llucmajor

, en Llucmajor Ca’s Puput , en Mancor de la Vall

, en Mancor de la Vall Bar Bestard , en Lloseta

, en Lloseta Bar Olímpic, en Sant Llorenç des Cardassar

También figuran locales de Pollença, Campanet, Inca, Llubí, Petra, Manacor, Marratxí, Santa Maria, Sineu, Vilafranca, Montuïri, Felanitx, Santa Margalida, Santanyí o Esporles, entre otros municipios.

Un mapa viral para debatir

La publicación ha llamado la atención porque toca una fibra muy reconocible en Mallorca: la del bar de toda la vida, ese local que forma parte de la rutina del pueblo, del barrio y de la memoria de muchas familias.

Y, como suele pasar con estas listas, el debate no ha tardado en abrirse. Porque casi todo el mundo tiene claro cuál es el bar imprescindible de su municipio y cuál debería aparecer también en un mapa así.

Los lectores pueden completar la lista

La selección no pretende ser cerrada ni definitiva. Al contrario: la idea ya está sirviendo para que muchos mallorquines propongan otros nombres que consideran imprescindibles en la isla.

Por eso, la pregunta queda abierta a los lectores: ¿qué bar falta en este mapa de los pueblos de Mallorca? ¿Cuál añadirías tú? ¿Qué local sigue siendo el gran punto de encuentro de tu municipio?

Mallorca también se explica desde la barra

Más allá de la curiosidad o la nostalgia, este mapa sirve para reivindicar esos bares que siguen dando vida a plazas, calles y centros de pueblo. Lugares populares y muy reconocibles que forman parte del día a día mallorquín.

Porque si algo demuestra esta recopilación es que Mallorca también se cuenta a través de sus bares.