Gastronomía en Mallorca
El Fornet de la Soca invita a 'crespells' este viernes para celebrar la llegada de la Verge de la Panada
La Mare de Déu creada por el artista naïf Joan Guerra presidirá el mostrador del tradicional horno de Palma durante todas las fiestas de Semana Santa
El tradicional Fornet de la Soca celebra este viernes, día 20, la llegada de la Verge de la Panada invitando a crespells a los asistentes a partir de las 18,30 horas.
La degustación gratuita en el exterior del horno palmesano, ubicado en la plaza Weyler 9 de Palma, estará acompañada por la actuación de la agrupación Balladors de la Riba con la música de una colla de xeremiers.
La Mare de Déu del artista naïf Joan Guerra estará expuesta en el mostrador del antiguo Forn des Teatre durante todas las fiestas de Semana Santa.
Tal como destaca el Fornet de la Soca, es "todo un símbolo de las mujeres de nuestra isla que durante siglos han elaborado deliciosas panades para dar sustento y buenos alimentos a sus familias".
Homenaje en Randa
Después de Pascua, el domingo 19 de abril, se celebrará la fiesta en honor de la Verge de la Panada en la ermita de Sant Honorat, en el Puig de Randa, por noveno año consecutivo con un encuentro de devotos, damas y caballeros.
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