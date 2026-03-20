El estrella Michelin Andreu Genestra reabre este viernes su restaurante en Zoëtry Mallorca e inicia una nueva temporada marcada por una interpretación renovada del Mediterráneo.

Reconocido con una estrella Michelin y dos Soles Repsol, el chef mallorquín "vuelve a situar el mar en el centro de su propuesta, definiendo el carácter de una cocina que conecta paisaje, cultura y producto".

"A su vez, el huerto se consolida como eje esencial, recordando el valor de la paciencia, el respeto por la temporalidad y la importancia de cada ingrediente en su momento óptimo", según informaron en una nota de prensa.

En esta nueva etapa, Genestra "amplía su universo creativo con una propuesta que nace de la memoria, la naturaleza y la esencia del Mediterráneo. Un proyecto que trasciende lo gastronómico y que, sin servirse en un plato, es capaz de emocionar con la misma intensidad", añaden.

Tres de las nuevas creaciones de Andreu Genestra / .

Mejor sumiller de Baleares

La nueva temporada arranca además con un reconocimiento destacado: su sumiller, Javier Gómez, ha sido proclamado ganador del XXVIII Campeonato de Mejor Sumiller de Baleares ABS 2026.

Un galardón que pone en valor su talento, dedicación y sensibilidad por el vino, y que le llevará a representar a Baleares en el Campeonato de España los próximos 15 y 16 de abril en Madrid, en el marco del Salón Gourmets.