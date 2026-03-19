Vuelve Boulevard Marítimo Club a Palma: cuándo abre y cuánto cuestan las entradas

La noche de Palma recupera uno de sus nombres más recordados. Boulevard Marítimo Club ha anunciado hace apenas unas horas su gran fiesta de reapertura, generando una fuerte expectación entre el público habitual del ocio nocturno en la isla. El emblemático local, que durante años estuvo ubicado junto a espacios tan conocidos como el antiguo Mega Fun Games y La Boutique del Gelato, regresa ahora en una nueva ubicación junto al Meliá Palma Marina, marcando así una nueva etapa tras la reforma del Paseo Marítimo.

De sótano mítico a nueva etapa en el Marítimo

Boulevard Marítimo Club se había convertido en un referente de la noche palmesana, en parte por su característico acceso bajando unas escaleras hacia un espacio tipo sótano, que le daba una identidad muy reconocible entre sus clientes. Tras su cierre, muchos daban por desaparecido el local, pero su reapertura confirma el regreso de uno de los clubes más recordados del Paseo Marítimo, ahora adaptado a una nueva ubicación en una de las zonas más transitadas del ocio nocturno.

Primeras entradas agotadas

La expectación generada por el anuncio se ha traducido rápidamente en ventas. Las entradas más económicas ya se han agotado en pocas horas. Actualmente, los tickets disponibles se sitúan en 15 y 18 euros, siguiendo un modelo de precios que aumentan en función de la demanda. Además, el local ofrece opciones más exclusivas para la noche de reapertura, con mesas en zona VIP desde 180 euros y reservados por 150 euros para grupos de cuatro personas.

Cuándo abren Boulevard Marítimo Club

El regreso de Boulevard Marítimo Club supone la recuperación de un espacio icónico para varias generaciones, en un momento en el que el Paseo Marítimo vive una transformación progresiva de su oferta de ocio. Este 28 de marzo, la fiesta de reapertura reunirá a un público diverso, desde antiguos clientes hasta nuevos asistentes que quieren descubrir el regreso de uno de los clásicos de la noche mallorquina.