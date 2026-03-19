Estos son los municipios más felices de Mallorca según un estudio

Con motivo del Día Internacional de la Felicidad, el estudio Spain Happy Index 2026, elaborado por la compañía Sonneil Homes, ha puesto cifras al bienestar en Baleares. Y aunque Ibiza encabeza el ranking autonómico, el foco en Mallorca deja un mapa claro: los municipios costeros y bien conectados concentran los mayores niveles de felicidad.

Entre ellos destacan Llucmajor, Calvià y Valldemossa, que se sitúan entre los primeros puestos del archipiélago gracias a su equilibrio entre clima, servicios y entorno.

Esta es una visualización del índice de felicidad en los municipios de Mallorca.

Llucmajor y Calvià, a la cabeza en Mallorca

En el ranking balear, Llucmajor (88,44 puntos) es el municipio mallorquín mejor posicionado, seguido muy de cerca por Calvià (87,73 puntos). Ambos destacan por su alto número de días de sol al año (más de 300), temperaturas suaves y su cercanía a Palma, lo que facilita el acceso a infraestructuras y servicios.

También sobresale Valldemossa (86,97 puntos), que combina un entorno natural privilegiado en la Serra de Tramuntana con buenas condiciones climáticas. A estos municipios se suman otros muy bien valorados como Felanitx, Ses Salines, Sóller, Andratx o Santanyí, todos ellos con puntuaciones superiores a los 85 puntos.

El peso del litoral y el clima mediterráneo

El estudio refleja una tendencia clara: los municipios costeros o cercanos al mar dominan el ranking. Factores como el clima mediterráneo, con muchos días de sol y temperaturas suaves, junto con el acceso a servicios, influyen directamente en la percepción de bienestar.

No obstante, también aparecen localidades del interior con buenos resultados, como Marratxí, Manacor, Santa Margalida o Algaida, donde la cercanía a Palma y la conectividad juegan un papel importante. Otros municipios como Binissalem, Consell, Inca o Sencelles mantienen también posiciones destacadas gracias a un equilibrio entre entorno rural y servicios.

Palma, en la parte baja del ranking

Uno de los datos más llamativos del informe es la posición de Palma, que se sitúa en la parte baja de la clasificación balear con 75,01 puntos. A pesar de su oferta de servicios, infraestructuras y conectividad, el estudio sugiere que factores como la densidad de población o el ritmo urbano pueden influir en una menor percepción de bienestar frente a municipios más tranquilos.

Qué mide el índice de felicidad

El Spain Happy Index 2026 analiza más de 8.000 municipios españoles a partir de variables como los días de sol, la lluvia, la temperatura, el viento, el acceso a hospitales, aeropuertos y centros educativos, así como la ubicación. El resultado es una puntuación de 0 a 100 que permite comparar el nivel de bienestar entre territorios.