¿Punky vuelve? Aparecen carteles promocionales en Palma, un influencer disfrazado y teorías en redes sociales

La desaparición de Punky, el icónico helado de La Menorquina, sigue generando conversación en Baleares. Apenas unos días después del anuncio de su retirada, han comenzado a aparecer carteles publicitarios en Palma con el popular pingüino como gran protagonista, en lugares como una parada de autobús de Sindicat, lo que ha reactivado el debate entre los consumidores.

La presencia de estas imágenes, en las que Punky sigue ocupando un lugar destacado en la promoción de la marca, ha sorprendido a muchos, que se preguntan si la despedida del producto es realmente definitiva o forma parte de una estrategia más amplia.

Un creador viral se suma al fenómeno

En paralelo, el creador de contenido Marc Pujol ha contribuido a avivar la conversación en redes sociales. El joven ha cambiado su nombre de usuario a “punky.vuelve” y ha comenzado a publicar vídeos caracterizado como el famoso pingüino.

En sus publicaciones, que ya acumulan decenas de miles de visualizaciones y hasta 80.000 ‘me gusta’, aparece disfrazado repartiendo currículums ficticios del propio helado frente a instalaciones vinculadas a la marca. El contenido, cargado de humor, incluye un "currículum" donde Punky “detalla” su trayectoria: “Experiencia: Helado de La Menorquina (1998-2026)”, junto a habilidades como “repiqueteo de pico, graznidos y criogenia (capacidad de mantenerse a -18º)”. Entre sus logros, se define como “icono de la nostalgia veraniega desde los 90”.

Teorías sobre una posible campaña de marketing

La coincidencia entre la aparición de carteles y el auge de estos vídeos ha llevado a algunos usuarios a especular con que todo podría formar parte de una campaña de marketing. En redes sociales, varios comentarios apuntan a que la retirada de Punky podría ser una estrategia para generar expectación y provocar una futura vuelta del producto con mayor impacto.

Otros, sin embargo, se muestran más escépticos y consideran que se trata simplemente de iniciativas independientes impulsadas por la nostalgia colectiva que ha despertado el anuncio.

Por ahora, desde La Menorquina no se han dado nuevas explicaciones, pero el movimiento generado en torno a Punky demuestra que, incluso fuera de los congeladores, el pingüino sigue muy presente en la memoria colectiva de los veranos en Baleares.