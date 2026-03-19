Maior Gin de Bodegas Suau, mejor espirituoso de España

El jurado del Concurso Internacional de Lyon ha emitido su veredicto y ha otorgado la medalla de oro y el títol de mejor espirituoso del Estado español a Maior Gin. Esta ginebra elaborada en Bodegas Suau, cuenta con botánicos que la hacen singular, como el naranja de Sóller, romero y hoja de higuera.

También ha sido galardonado el vermut el Mallorquín, elaborado también por Suau. También ha recibido una medalla de oro el queso semicurado Hort de Sant Patrici, elaborado en Ferreries, con leche de vaca y una curación de 3 a 6 meses. Según apunta la organización de esta cita de producto gourmet, en la presente edición, de 2026, el concurso se han catado 10.335 muestras, representadas por 58 países.