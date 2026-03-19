Ametlla, la perra mallorquina que ha conquistado las redes
Una cámara oculta, publicada por el creador de contenido Andreu Canyelles, muestra el truco que ha aprendido la mascota de forma autodidacta y que ha dejado sin palabras a su dueño
Una pequeña perra de Mallorca se ha convertido en la nueva sensación de las redes sociales. Se trata de Ametlla, una teckel que ha sorprendido a cientos de usuarios tras protagonizar una cámara oculta que ha sorprendido hasta a su dueño. El contenido ha sido publicado por el creador Andreu Canyelles, quien decidió comprobar si era cierto lo que su madre le había advertido días antes.
Según cuenta el propio creador en el vídeo, todo empezó con un comentario que no se tomó demasiado en serio. “El otro día mi madre me dijo: no dejes a la perra sola, porque ahora sabe abrir puertas. Yo le dije: sí, venga… ¿y qué más? ¿Pasa la aspiradora y hace la cama?”, relata con humor. Lejos de quedarse en una simple anécdota, Andreu decidió instalar una cámara oculta para comprobar si aquello era cierto.
Las imágenes no tardaron en despejar cualquier duda. En el vídeo se puede ver cómo Ametlla, pese a su pequeño tamaño, salta con fuerza suficiente para alcanzar el pomo de la puerta y hacerlo girar, consiguiendo abrirla por sí sola.
Reacciones y éxito en redes
El vídeo ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, donde los usuarios han mostrado su asombro y simpatía hacia la mascota. Muchos destacan la inteligencia y agilidad de Ametlla, mientras que otros comentan con humor: "Tan petita i mira com bota per obrir".
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