Un ensayo internacional revela que un nuevo medicamento logra frenar el avance de tumores neuroendocrinos: "Es un paso importante"

Un ensayo internacional de fase III, AXINET, que lidera el hospital público 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid, ha revelado la eficacia de un nuevo fármaco, el axitinib, frente a tumores neuroendocrinos extrapancreáticos metastásicos, logrando frenar su avance. Combinado con el tratamiento estándar, el octreótido, los datos muestran una mejora significativa de la respuesta y el control de la enfermedad, explican desde el centro sanitario.

El octreótido ayuda a frenar la liberación descontrolada de hormonas y otras sustancias en el organismo, lo que limita los síntomas y la actividad del tumor, se detalla. El axitinib actúa bloqueando la formación de nuevos vasos sanguíneos, fundamental para bloquear el suministro de sangre a tumores cancerosos, lo que impide su crecimiento. En España se diagnostican aproximadamente entre 2.000 y 4.000 nuevos casos de este tipo de tumores considerados inusuales, con datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

256 pacientes

La eficacia de la terapia combinada con el nuevo fármaco se ha evaluado en este estudio con 256 pacientes con tumores neuroendocrinos de grado 1 y 2 que no podían operarse o que ya se habían extendido. La oncóloga del Hospital 12 de Octubre e investigadora principal, Rocío García-Carbonero, explica que en este tipo de tumores la formación de vasos sanguíneos (angiogénesis) es fundamental. "Por eso, utilizar fármacos como el axitinib, que bloquean este proceso, representa una estrategia terapéutica clave".

Los tumores neuroendocrinos, explican los investigadores, se originan en las células neuroendocrinas, las cuales tienen funciones duales: reciben mensajes del sistema nervioso y responden liberando hormonas en la sangre que regulan múltiples funciones fisiológicas como la neurotransmisión, la motilidad o movimiento intestinal, la absorción de nutrientes e iones, o la secreción endocrina, como la insulina, entre otras funciones.

Los tumores se producen cuando estas células empiezan a crecer de forma descontrolada. Debido a que están distribuidas por casi todo el organismo, pueden aparecer en múltiples lugares; los más comunes son el tracto digestivo, los pulmones y el páncreas.

Reducción del tumor

Los resultados del ensayo, evaluados de manera independiente por radiólogos que desconocían la rama asignada del tratamiento, suponen un mayor control de la enfermedad y una mayor respuesta tumoral. El tiempo que los pacientes vivieron sin que la enfermedad progresara (supervivencia libre de progresión) aumentó casi un 70 % pasando de 9,9 meses a 16,6 meses.

La reducción significativa del tamaño del tumor (tasa de respuesta objetiva) fue notablemente superior en los pacientes que recibieron axitinib, cuadriplicándose, desde un 3,2 % de reducción hasta alcanzar un 12,8 %, se remarca. Aunque se observaron efectos secundarios característicos de los fármacos que inhiben la angiogénsis -la formación de vasos sanguíneos nuevos a partir de otros que ya existen mediante un proceso de ramificación- como hipertensión y diarrea en algunos pacientes, los investigadores concluyeron que el perfil de toxicidad es manejable y no se detectaron nuevos problemas de seguridad.

Potencial terapéutico

Los datos obtenidos mediante la revisión central independiente y las tasas de respuesta confirman el potencial terapéutico de axitinib en esta población de pacientes. Para la doctora García-Carbonero "este avance representa un paso importante en la búsqueda de nuevas opciones para pacientes con tumores neuroendocrinos avanzados. El tratamiento reduce un 30% el riesgo de progresión de la enfermedad, prolongando la supervivencia libre de progresión en comparación con el tratamiento estándar".

Este es el primer ensayo que evalúa la eficacia de los fármacos antiantiogénicos -medicamentos que impiden la formación de nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis) que los tumores necesitan para crecer o que causan enfermedades oculares- en población europea en tumores neuroendocrinos de origen no pancreático, y el primero en evaluarlo en combinación con los análogos de la somatostatina. Los datos son consistentes con los observados con otros antiangiogénicos en esta enfermedad".

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La doctora -jefa de la Unidad de Tumores Digestivos, Tumores Neuroendocrinos y Cáncer Familiar, responsable del Grupo Tumores Gastrointestinales y Neuroendocrinos del Instituto de Investigación i+12 y presidenta de la Sociedad Europea de Tumores Neuroendocrinos (ENETS)- concluye que continúan trabajando con las muestras tumorales y sanguíneas de los pacientes de este ensayo "en la búsqueda de biomarcadores que nos ayuden a identificar qué pacientes realmente se benefician más de estos tratamientos, con resultados preliminares prometedores que esperamos poder comunicar en una futura publicación".