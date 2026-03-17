Javier Gómez, distinguido como Mejor Sumiller de Baleares ABS 2026

Javier Gómez se ha proclamado Mejor Sumiller de Baleares ABS 2026 y será al representante de la Asociación Balear de Sumilleres(ABS) en el próximo XXXI Campeonato Mejor Sumiller de España UAES que se celebrará en el Salón Gourmets en Madrid los días 15 y 16 de abril.

Javier Gómez es el nuevo sumiller este año de Andreu Genestra Rte (estrella Michelin). A Gómez le acompaña en el palmarés Manuel Zambrano, segundo clasificado en el Campeonato Balear 2026, sumiller hasta este año del reconocido restaurante (estrella Michelin) Bens d’Avall y actualmente sumiller del Restaurante Barretes en el hotel Cas Xorc.

El 3er Clasificado en el Campeonato Balear 2026 ha sido Ismael Pons (responsable de la tienda de la distribuidora Catavinos)

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Pruebas del Campeonato de España

El Campeonato de España de Sumilleres reúne a los representantes de cada Comunidad Autónoma y durante dos días tendrán pruebas tanto teóricas como practicas, con un examen de 50 preguntas y una cata a ciegas de dos vinos como semifinal. Las tres mejores puntuaciones pasarán a la final donde deberán hacer pruebas como decantación, corrección de carta errónea, identificación de productos o maridaje de un menú degustación.