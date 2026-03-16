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Mallorca celebra el Día Internacional del Vermut con tapas y pinchos por 4 euros: estos son los bares que participan

Más de una veintena de bares y restaurantes de la isla se suman el 21 de marzo a una ruta especial organizada por La Vermutera

El vermut se lleva de perlas con las tapas de encurtidos.

El vermut se lleva de perlas con las tapas de encurtidos. / Hotel Arts Barcelona

Redacción Sociedad

Palma

El Día Internacional del Vermut se celebrará este 21 de marzo en Mallorca con una propuesta gastronómica que recorrerá varios municipios de la isla. La iniciativa, impulsada por La Vermutera, reunirá a bares y restaurantes que ofrecerán vermut acompañado de pincho o tapa por solo 4 euros.

La ruta tendrá lugar en distintos puntos del territorio, entre ellos Palma, Colònia de Sant Jordi, Lloret de Vistalegre, Peguera, Pollença, Sóller y Sineu.

Una ruta para reivindicar el aperitivo

El objetivo del evento es reivindicar la cultura del vermut y del aperitivo, una tradición muy arraigada en la gastronomía mediterránea. Durante toda la jornada, los establecimientos participantes servirán esta bebida acompañada de pequeñas elaboraciones culinarias a precio popular.

Bares y restaurantes participantes

En la ruta participarán numerosos locales repartidos por distintos municipios de Mallorca. Entre ellos se encuentran establecimientos de Palma como Agogo Pizza, Brassclub Mallorca, La Mona Vermutería, La Bicicleta Roja, Coquetier Cocktail Club, Bar Espanya, La Miranda, Boca Fina Restaurante, Quartera Palma, Bodega Morey, La Tortillería de Palma, Duorama, Cuina Vivant y Oh Vermut.

También se suman locales como Sa Comuna, Sa Central, A la Mallorquina, Bentrempat y Vermutería del Mar, entre otros.

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Vermut, gastronomía y ambiente

La jornada pretende convertirse en una pequeña fiesta del aperitivo en Mallorca, en la que los asistentes podrán descubrir nuevos bares y disfrutar de propuestas gastronómicas variadas acompañadas de vermut.

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