Catorce bodegas de Mallorca participan en la feria del vino ProWein de Düsseldorf

Catorce bodegas mallorquinas participan estos días en la feria del vino ProWein, en Düsseldorf. El Consell de Mallorca, a través del departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local, presta apoyo a estas empresas con un estand renovado y más amplio, en el que es posible degustar productos de la isla.

En ProWein participan Bodegas Miquel Oliver, Binigrau, Vinyes Mortitx, Biniagual, Finca Es Fangar, Macià Batle, Bodega José Luis Ferrer, Vins Miquel Gelabert, Bodega Son Prim, Bodega Nave Rover, Bodega Can Xanet, Vi Sa Cabana, Bodega Santa Catarina y Dalt Turó. Por primera vez, los tres consejos reguladores, DO Pla i Llevant, DO Binissalem y la IGP Vi de la Terra, también muestran sus referencias en el mismo espacio compartido de la mano del Consell de Mallorca.

Las bodegas de Mallorca han llevado a ProWein un total de 110 referencias de vinos, según ha informado el Consell. Además, en colaboración con la Cambra de Comerç, en el estand de la feria se ofrece una degustación de una selección de productos mallorquines con garantía de calidad (DO e IGP), como sobrasada, queso, aceite, almendra y ensaimada.

La consejera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, junto con el director insular de Promoción Económica y Producto de Mallorca, Álvaro Roca, han visitado a los representantes de las bodegas del estand agrupado de Mallorca, para mostrar su respaldo al sector vitivinícola en esta feria internacional, que se celebra desde ayer, domingo, hasta mañana, 17 de marzo.

Pilar Amate, ha remarcado «el respaldo y apoyo del Consell al vino mallorquín, un sector clave para la economía de las islas. Desde el primer momento hemos estado al lado de los productores y estamos muy contentos de que hayamos logrado que vengan más bodegas, ayudándoles a generar nuevas oportunidades de negocio en esta feria mayoritaria de visitantes internacionales».

Sobre el nuevo espacio, Amate ha mostrado su satisfacción porque «las bodegas mallorquinas tengan un expositor espectacular como el que este año estrenamos. Un espacio donde pueden tener visibilidad y dar a conocer la calidad y peculiaridad de sus caldos a los miles expertos del sector vitivinícola que asisten a esta feria».

Más bodegas, más espacio y más presupuesto

El respaldo del Consell de Mallorca al sector del vino se traduce también en cifras. Este año, la institución insular ha doblado su espacio expositivo para poder dar cabida a más bodegas, pasando de unos 50 a 102 m2. Ello ha permitido aumentar los expositores de diez a catorce y disponer de un espacio multifuncional que permite dinamizar el expositor y dar la posibilidad a las bodegas de mantener reuniones con proveedores.

Además, ha duplicado el presupuesto para la convocatoria de subvención en especie para promocionar el vino de Mallorca, pasando de los aproximadamente 73.000 euros del año pasado a los 138.000 euros para 2026.

Durante la feria, Amate y Roca se han reunido con todas las empresas que integran el expositor del Consell de Mallorca. Posteriormente, la delegación ha visitado el pabellón de espirituosos, donde se encuentra la destilería Antonio Nadal.

De la agenda de reuniones en el expositor del Consell de Mallorca, destaca la visita con la directora de la industria alimentaria de ICEX, María Naranjo, entre otras autoridades alemanas.

Noticias relacionadas

En Mallorca hay un total de 104 bodegas con distintivos de calidad y de origen: IGP Vi de la Terra (80 bodegas), DO Pla i LLevant (12 bodegas) y DO Binissalem (12 bodegas certificadas).