Blanca Terra abre el primer restaurante dentro de una bodega del Pla de Llevant

La bodega Blanca Terra se ha convertido en la primera del Pla de Llevant en abrir un restaurante dentro de sus instalaciones. El chef Jacinto del Valle es el responsable de esta nueva oferta gastronómica con una visión contemporánea de la cocina mallorquina a la que se une la experiencia de descubrir los vinos de sus viñedos y el producto local.

El restaurante se inauguró el pasado sábado con la asistencia del alcalde de Montuïri, Toni Miralles, y el conseller de Turismo, Jaume Bauzá.

Bernat Sansó, Maria Antònia Febrer, Bernat Febrer y Joan Sansó. / Blanca Terra

“Con este restaurante queremos que la experiencia del vino vaya también de la mano de la gastronomía y del producto del territorio. La idea es que quienes nos visiten puedan descubrir el paisaje, la cultura y los sabores del Pla de Llevant también a través de la mesa”, señalan desde Blanca Terra.

El nuevo espacio gastronómico abrirá de miércoles a domingo de 12:30 a 15:00 y las noches de los viernes y sábados, de 19:00 a 22:00 horas. Para Semana Santa habrá un horario especial por lo que del jueves 2 de abril al domingo 5 de abril estará abierto tanto a mediodía como por las noches y el lunes 6 de abril también abrirá al mediodía.

La historia de esta bodega se inicia en 2012, cuando Bernat Febrer comenzó a elaborar vino de forma artesanal en un pequeño garaje en Porreres. Fue en 2016 cuando salió al mercado el primer vino y en 2019 la familia inaugura una nueva bodega que une la tradición a la innovación tecnológica para elaborar todos los vinos a partir de uvas procedentes de los propios viñedos, con lo que se controla todo el proceso y se garantiza la máxima calidad. Además, las instalaciones cuentan con un museo enológico y se pueden visitar.

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Con todas estas acciones, a las que se suma ahora el nuevo restaurante, Blanca Terra ha potenciado las experiencias enoturísticas con el objetivo de acercar la cultura del vino,la gastronomía y el paisaje de Mallorca tanto a visitantes como a residentes, destacan desde la bodega.