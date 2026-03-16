Adiós a Punky: desaparece uno de los helados más icónicos de los veranos de Baleares

Uno de los helados más reconocibles de los veranos en España y especialmente Baleares dice adiós. La empresa La Menorquina ha anunciado la descatalogación de Punky, el mítico helado con forma de pingüino y cresta que durante años ha formado parte de meriendas, excursiones y celebraciones infantiles.

La noticia se ha dado a conocer a través de las redes sociales de la marca con un mensaje cargado de humor y nostalgia: según explican, “el mercado ha hablado” y las nuevas generaciones buscan otros productos, mientras que muchos adultos recuerdan el helado con cariño, aunque, bromean, “les da demasiada vergüenza pedirlo en público”.

Un helado que marcó generaciones

Punky se convirtió durante décadas en uno de los helados más reconocibles de los catálogos veraniegos, gracias a su característica forma de pingüino y su cresta roja, un diseño que lo hacía especialmente popular entre los más pequeños.

Para muchos consumidores, el producto está asociado a veranos de infancia, fiestas de cumpleaños o celebraciones familiares, lo que explica la reacción que ha generado el anuncio de su retirada. Desde la marca han querido despedirse del producto con un mensaje simbólico: “Punky nos deja. Alza el vuelo. Gracias por tantos veranos”.

Una despedida que ha provocado nostalgia en redes

El anuncio ha generado una avalancha de comentarios y mensajes nostálgicos por parte de consumidores que crecieron con este helado. Entre las reacciones más repetidas destacan frases como “No valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos”, “Punky siempre en nuestros corazones” o “Gracias por tanto, Punky. El rey de las comuniones”.

Otros usuarios han reaccionado con humor a la explicación de la marca sobre la vergüenza de pedirlo siendo adulto. Algunos incluso bromean con frases como “unfollow a quien le dé vergüenza pedirlo en público”.

También hay quienes han contado experiencias recientes con el producto. Un usuario relataba que hace unos meses decidió volver a pedir uno recordando cuando era niño, algo que ahora, tras el anuncio, siente casi como “tener un objeto de coleccionista”.

Un símbolo de los veranos que desaparece

Aunque el catálogo de La Menorquina seguirá incluyendo muchos otros productos, la despedida de Punky marca el final de uno de los helados más singulares y reconocibles de la marca.