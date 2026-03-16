Abren las inscripciones para Sa Millor 2026, el concurso oficial de burgers de Baleares

El concurso Sa Millor, considerado el concurso oficial de hamburguesas de Baleares, abre oficialmente las inscripciones para su edición 2026, consolidándose como una de las citas gastronómicas más destacadas para los amantes de las burgers en el archipiélago.

Tras dos ediciones de gran repercusión entre público y restaurantes, el certamen celebra este año su tercera edición, reafirmando su objetivo de descubrir y reconocer las mejores hamburguesas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

Uno de los pilares del concurso es la apuesta por el producto de proximidad, incentivando a los restaurantes participantes a utilizar ingredientes locales y de temporada en la elaboración de sus propuestas. De hecho, el uso de producto km0 es un aspecto especialmente valorado dentro de la evaluación del concurso.

El campeonato se desarrolla a lo largo de seis meses, durante los cuales los restaurantes participantes presentan su mejor burger de la carta, que estará disponible para el público durante todo el concurso. Los comensales podrán probar las hamburguesas y votar a su favorita, mientras que un jurado especializado realizará catas presenciales a los finalistas, combinándose ambas valoraciones para determinar los ganadores del certamen.

Premios y categorías del concurso

Sa Millor reconoce tanto a las mejores hamburguesas de cada isla como a propuestas destacadas en distintas categorías. Entre los premios del concurso se encuentran:

Sa Millor Burger de cada isla (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera)

(Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera) Sa Millor Food Truck Burger

Sa Millor No Meat Burger (mejor burger sin carne)

(mejor burger sin carne) Sa Millor KM0 Burger (mejor burger elaborada con producto de proximidad)

(mejor burger elaborada con producto de proximidad) Nuevo premio a la “Burger más original”, que se incorpora en la edición 2026 para reconocer la propuesta más creativa del certamen.

Novedades en la edición 2026

La nueva edición incorpora también una novedad importante en el proceso de inscripción: las plazas serán limitadas y se asignarán por orden de inscripción, con el objetivo de mantener un alto nivel de calidad entre los participantes. Los restaurantes interesados en participar ya pueden formalizar su inscripción aquí, que permanecerá abierta hasta el próximo 9 de abril.

Con esta nueva edición, Sa Millor continúa consolidándose como el principal concurso burger del archipiélago, impulsando la creatividad gastronómica, el consumo de producto local y la cultura burger en Baleares.