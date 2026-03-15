Dicen que madre no hay más que una y razón no les falta. Pero también dicen que a los padres hay que entenderlos y eso ya requiere algo más de paciencia, algo más de cariño y, sobre todo, mucho sentido del humor.

Se acerca el Día del Padre y con él llega la pregunta que ningún regalo termina de responder del todo bien. Porque los padres, en mayúsculas, no se miden por lo que reciben, sino por lo que dan sin que nadie se lo pida. Por el chiste malo que lleva treinta años perfeccionando y que aún así hace reír. Por la caja de herramientas llena de cables inútiles guardada con la devoción de quien custodia un tesoro. Por el ruido del motor que detectan a kilómetros, pero los calcetines no los encuentran ni con linterna.

Son el caos y el refugio al mismo tiempo. El que anima a saltar en el sofá cuando nadie mira y el que después, en silencio, pone el cojín en su sitio. El consejo que no pedimos pero que se queda grabado para siempre.

Hoy desde esta crónica les celebramos, les perdonamos los muebles de Ikea a medio montar. Y les damos las gracias por todo y por tanto.

Así, rodeados de todo ese amor que solo un padre puede dar, extrañando a los que ya no están y celebrando a los que nos acompañan cada día, nos adentramos en la crónica social que, como era de esperar, ha dado para mucho.

Premios Ramon Llull

La Llotja de Palma acogió una de esas noches que quedan en la memoria. El cantautor mallorquín Jaime Anglada recibió la Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma 2026, la máxima distinción que otorga el Govern, en una ceremonia que reunió a autoridades, artistas y representantes culturales de toda la comunidad balear.

La velada estuvo cargada de emoción desde el primer momento. Los blavets de Lluc pusieron la piel de gallina con su música y Carolina Cerezuela se convirtió en una de las sorpresas más celebradas de la noche. Pero fue el discurso de la presidenta Marga Prohens el que tocó el corazón de los presentes, al reivindicar con orgullo «nuestra forma de ser» como isleños y todo lo bueno que eso lleva consigo.

Los Premios Ramon Llull 2026 reconocieron además a una familia de galardonados tan diversa como la propia Balears, desde la Associació d’Amics del Ferrocarril hasta el ciclista Albert Torres, la atleta Esperança Cladera, la actriz Laura Pons, la Banca March, el galerista Joan Oliver ‘Maneu’ o la Asociación de Criadores del Podenco Ibicenco, entre otros. Una noche para el recuerdo, un abrazo colectivo al talento y al compromiso de estas islas.

Moda Artesana

Hay noches en que Mallorca se reconoce a sí misma. El Teatre Principal de Palma fue el escenario elegido para dar vida a algo que llevaba tiempo gestándose entre telares, hormas y manos expertas. El Consell de Mallorca puso nombre y pasarela a lo que muchos artesanos ya sabían de sobra que tenían entre manos.

Moda Artesana de Mallorca nació ante un público que aplaudió cada salida con el entusiasmo de quien ve reconocido algo suyo. Y es que las piezas que cruzaron la pasarela no eran solo ropa o complementos, eran memoria viva de esta tierra. Cuero trabajado con paciencia, joyas con historia, tejidos que huelen a tradición. Cada una de las dieciocho firmas participantes demostró que el oficio bien hecho no necesita tendencias para brillar por sí solo.

Carolina Cerezuela y Carla Moyà pusieron voz y cara a un proyecto que va mucho más allá de una gala. Bajo el lema ‘Vestir Mallorca’, la propuesta del Consell apuesta por acercar estos creadores al mundo sin que pierdan ni un gramo de autenticidad.

La siguiente parada ya tiene nombre. La Ruta de la Moda Artesana invita a perderse por la isla, pueblo a pueblo, para descubrir de primera mano los oficios que sostienen la identidad mallorquina.

Todo para la mujer

El antiguo parque de bomberos se transformó un fin de semana en punto de encuentro para emprendedoras, profesionales y mujeres con ganas de conectar. La segunda edición de la Feria de la Mujer volvió a demostrar que el proyecto tiene vida propia y público fiel.

Charlas, libros, arte y proyectos con alma llenaron el espacio durante el sábado y la mañana del domingo, cuando se clausuró el encuentro. La zona expositiva reunió propuestas artísticas junto a iniciativas de autocuidado y cosmética natural, mientras el programa de conferencias ofreció ponencias sobre desarrollo personal y liderazgo femenino.

La feria incluyó también una entrega de premios centrada en el liderazgo consciente, uno de los ejes del encuentro.

Al frente de todo, Miriam Nogueira, directora del evento, que lleva años convencida de que la mujer necesita un espacio propio para visibilizar proyectos, inspirarse, crear nuevas relaciones y llevarse ideas que de verdad importan.

Alma creativa

El icónico Hotel Artmadams abrió sus puertas para una velada que era difícil no querer perderse. La Arts Society eligió este espacio singular para celebrar Art Fusion, un vernissage que reunió lo mejor del panorama artístico de la isla en una noche para enmarcar.

Veintisiete artistas residentes, entre talentos locales y creadores internacionales, convirtieron el hotel en un recorrido apasionante por géneros y estilos de lo más variados. Pintura contemporánea, escultura y piezas de técnica mixta convivieron en un espacio donde el arte y la hospitalidad se funden con naturalidad, algo que el propio Artmadams lleva en su ADN.

Pero más allá de las obras, lo que hizo especial la velada fue la posibilidad de conversar directamente con los artistas, de entender sus procesos y las historias detrás de cada pieza. Una cita íntima y cosmopolita a la vez, fiel al espíritu creador que Mallorca lleva tanto tiempo cultivando.

Investigación universitaria

La Avenida Jaime III volvió a ser protagonista. Adema eligió uno de los ejes más reconocibles de Palma para presentar su nuevo Centre d’Investigació Universitària de Mallorca, un espacio de 450 metros cuadrados donde la investigación, la clínica y la docencia se dan la mano.

La velada dejó titulares claros. El doctor Pere Riutord lo resumió con una frase que quedó en el aire: «La práctica clínica debe alimentarse de investigación rigurosa y actual». Y eso exactamente es lo que este nuevo centro educativo viene a hacer.

El espacio nace con el foco en Odontología y Nutrición, y presume de tecnología puntera, desde inteligencia artificial aplicada al diagnóstico hasta sistemas de simulación virtual. El Máster en Odontología Digital será una de sus apuestas más visibles, con profesorado internacional y metodología completamente volcada en los flujos de trabajo digitales.

Noticias relacionadas

Adema suma así un tercer centro de investigación a su red universitaria en la isla, que ya cuenta con el Centre Es Crum de Inca y el de Ciencias Médicas en el Coll d’en Rabassa. Mallorca, poco a poco, construye un ecosistema académico con vocación internacional y proyección más allá de sus costas.