El azul hielo regresa para iluminar el armario de la primavera

Hay colores que aparecen cada temporada y otros que, cuando regresan, lo hacen con una fuerza silenciosa. El azul hielo pertenece claramente a esta segunda categoría. Lejos de los tonos estridentes o excesivamente llamativos, este matiz delicado transmite calma visual, sofisticación y una sensación de ligereza que encaja perfectamente con el espíritu de las colecciones actuales.

Su gran virtud es que favorece prácticamente a todo el mundo. Al tratarse de un azul muy claro y luminoso, ilumina el rostro sin endurecer los rasgos y funciona tanto en pieles claras como en tonos más cálidos. Precisamente por esa cualidad equilibrada se ha convertido en un color recurrente en vestidos fluidos, blusas delicadas, abrigos ligeros o trajes chaqueta que reinterpretan la sastrería con una elegancia mucho más contemporánea.

Traje chaqueta mezcla algodón y lyocell de Mango. | Gabardina con cierre cruzado de doble botón de Max@Co. | El modelo Neiti de la marca Polène reinterpreta el trenzado. | Bailarinas Nicole de Pretty Ballerinas. | Top de mujer fruncido en tejido ligero de Roberto Verino. | Vestido midi de escote cuadrado y tirantes de Zara. / .

También resulta especialmente atractivo en prendas de entretiempo. Una gabardina en azul hielo o una camisa básica aportan un punto sofisticado a conjuntos muy sencillos, mientras que un vestido en este tono transmite frescura y feminidad sin resultar excesivo.

Incluso en piezas pequeñas, como un bolso o unas bailarinas, este color tiene la capacidad de iluminar el conjunto y aportar una nota de estilo muy refinada.

Otra de las claves de su éxito es su enorme facilidad para combinar. Junto a blanco, beige o gris claro crea conjuntos luminosos y muy elegantes, perfectos para los meses más templados. Con amarillo mantequilla genera una armonía suave y delicada que resulta muy favorecedora, mientras que el contraste con tonos más profundos como el azul marino o el marrón chocolate aporta carácter y profundidad al conjunto.

Precisamente esa mezcla entre suavidad y versatilidad explica por qué el azul hielo aparece cada vez con más frecuencia en las colecciones actuales. Un color que aporta luz, serenidad y estilo sin esfuerzo y que confirma que los tonos delicados también pueden ocupar un lugar protagonista en el armario.

La pinza francesa que transforma cualquier peinado

Si hace poco parecía que ningún conjunto estaba completo sin un collar o unos pendientes, ahora la atención se desplaza hacia otro territorio mucho más sutil: el cabello. Los accesorios capilares regresan con fuerza, pero lo hacen desde una estética mucho más depurada. No se trata de elaborados recogidos ni de peinados rígidos, sino de pequeños gestos que aportan intención y estilo sin renunciar a la naturalidad.

Entre ellos destaca la pinza francesa, un accesorio tan sencillo como elegante que permite resolver un recogido con una facilidad sorprendente. Su diseño minimalista la convierte en una alternativa refinada a las pinzas tradicionales o a las gomas, y explica por qué se ha convertido en uno de los recursos favoritos de estilistas y profesionales de la belleza.

Pinzas de Rouje Paris y Sezane. / .

La gracia de este accesorio reside precisamente en su aparente sencillez. Basta un moño bajo o un recogido ligeramente despeinado para que el peinado adquiera un aire sofisticado sin esfuerzo. En carey, metal, acabados mate o incluso adornada con cristales, funciona igual de bien con un conjunto de día que con una vestimenta más formal.

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En un momento en el que la estética vuelve a valorar lo discreto y lo atemporal, la pinza francesa encarna esa elegancia silenciosa que no necesita exageraciones. Un pequeño detalle que recuerda que, muchas veces, la verdadera distinción está en lo sencillo.