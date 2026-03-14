DIONÍS A TAULA
Vinya i vi: de la curolla a la realitat (i 2)
Lluna Blava 2025; Vinyavins
Com dèiem la setmana anterior, Vinyavins és un nou celler nascut a Mallorca, amb Joan Betti com a impulsor. El seu primer vi és Lluna Blava, el qual ha pogut elaborar gràcies a la implicació del celler 7103, amb Tià Ordines i Pep Cànaves al capdavant.
Ordines explica que des del celler «sempre hem estat al costat dels pagesos més petits, que són els que mantenen viva la terra de Mallorca. Els projectes petits i il·lusionants no són senzills, però la primera passa és trobar un lloc on poder-ho aconseguir, estam molt agraïts que ens hagi triat a nosaltres». Així, Joan Betti ha pogut acomplir el seu somni: transformar el seu raïm en un vi d’identitat pròpia. Ordines, que també és el president d’Unió de Pagesos, recorda que Betti va participar activament en els cursos que el sindicat agrari mallorquí va organitzar sobre el món de la vinya i del vi, «i és la primera persona que després de realitzar tota la formació ha tret al mercat un producte propi», juntament amb el celler 7103.
Pel que fa a l’elaboració de Lluna Blava, Ordines comenta que es va fer de manera tradicional. Explica que «es va veremar molt prest, a començament del mes d’agost i, curiosament, va ser el primer raïm que va entrar dins el celler. El fruit s’hi va mantenir a baixa temperatura, refrigerat, durant 48 hores. Després es va desfangar i, posteriorment, va fermentar dins dipòsits d’acer inoxidable on ha reposat fins a final de febrer, quan s’ha envasat».
El nom de Lluna Blava remet al fenomen de tenir quatre llunes plenes en una sola estació, en lloc d’haver-n’hi tres. Aquest vi és un varietal de giró ros amb un 12% de viognier. Destaca per un color daurat viu, aromes tropicals i, també, de brioixeria. En boca, és untuós, sec i amb un final llarg una mica vellutat. Pot maridar perfectament amb una greixera de carxofes i ous, una fondue de formatge o un arròs de pop.
