Cuina amb memòria
Panades de mussola
No hi ha tradició de fer aquestes panades de peix per Pasqua, ni durant la Quaresma, però són una opció excel·lent per als dies d’abstinència
«Pasta cuita de farina, en forma d’una capsa rodona o triangular, farcida de carn, de peix o de verdura», diu el Diccionari Alcover-Moll referint-se a les panades. Fer-les de verdura o de peix no és, per tant, cap innovació. Les fórmules per a la pasta són gairebé inacabables: des de fer-les de pasta dolça (antigament, signe de distinció), fins a substituir el saïm –especialment al llarg de la Quaresma– per oli o mantega. Es diu que l’origen és jueu; allò cert és que va ser una bona solució per conservar i transportar carn i altres aliments, que envoltats de pasta cuita, podien tenir una durada més llarga.
INGREDIENTS
- Per a la pasta: Suc de taronja
- Oli i saïm (a parts iguals),
- La farina necessària
- Un bocí de llevat de la grossària d’una ametlla.
- Per al farcit: Mussola (també es pot utilitzar gató)
- Grells
- Julivert
- Bledes
- Espinacs
- Oli, sal
- Pebre bo i pebre bord dolç.
PREPARACIÓ
- Dins un bol o ribellet hi posarem els elements líquids (l’oli i el suc de taronja) a més del saïm (o mantega si volem que les panades siguin vegetarianes).
- Hi afegirem el llevat fos, ho pastarem bé i ho farem reposar fins que hagi tovat.
- Mentrestant, anirem preparant el farcit: salpebrarem els bocins de la mussola sense el tendrum central.
- Igualment, ho farem si utilitzam gató o un altre peix.
- Rentarem les hortalisses i les centrifugarem o farem degotar en un colador fins que hagin perdut tota l’aigua: grells o cebes tendres, julivert, bledes i espinacs.
- Les tallucarem i les tremparem amb sal, pebre bo, pebre bord dolç i oli.
- També deixarem reposar una estona la verdura perquè vagi amollant els seus sucs.
- Si fes falta, abans de fer les panades les premeríem, ja que el farcit de les panades no pot esser aigualós.
- Quan la pasta hagi tovat anirem fent les cassoletes de pasta, primetes, i les omplirem amb la verdura i les talladetes de mussola.
- Les tancarem amb la pasta cobertora i les clourem amb els pessics habituals.
- Encendrem el forn a uns 180°-200° i quan sigui calent, enfornarem les panades uns 50 minuts o fins que siguin cuites i rossetes.
- És normal que les panades vessin un poc de suc.
- Hi ha l’opció de fer les panades sense llevat.
- Devem la recepta a Antoni Ramon Oliver, de sa Sínia (Palma, 1945- Portocolom, 2010).
- Las playas de Magaluf y Santa Ponça no podrán abrir este domingo por los impagos del adjudicatario que ahora gestionará Ciutat Jardí
- El Celler Tonet nace en Ca’n Marron con las hermanas Solivellas: 'Ofrecemos una mirada distinta a los platos tradicionales
- Cati Bonet traspasa el Café Barroco de Palma: «Si no hay relevo, tendré que cerrar y el local se convertirá en una vivienda»
- El Ayuntamiento de Palma prohíbe una actividad del colegio de El Molinar en el busto de Aurora Picornell
- Cort adjudica la playa de Ciutat Jardí al empresario que ha dejado impagos en Calvià y en Son Servera
- Este es el mapa de los bufets más populares de Mallorca: de comida mallorquina a propuestas asiáticas
- Pedro García Aguado: 'En Hermano Mayor aprendí a no juzgar a los jóvenes demasiado duro, hay que ayudarles a entender por qué en la vida muchas veces las cosas no van como uno quiere
- Baleares prepara un simulacro para mejorar la gestión del eclipse solar total de 2026