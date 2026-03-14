Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Palma Capital CulturaBiciPalmaDestrucción camino CapdeperaProtestas hotel Jamenei en MallorcaCaída visitantes SóllerCambio de tiempo en Mallorca
instagramlinkedin

Patrimonio

Se derrumba una de las torres del Castillo de Escalona, monumento del medievo toledano

Se derrumba una torre del castillo de Escalona (Toledo) sin causar heridos

Se derrumba una torre del castillo de Escalona (Toledo) sin causar heridos

Javier Vendrell Camacho

EP - El Periódico

Toledo

El Castillo de Escalona ha sufrido el derrumbamiento de una de sus torres este sábado a causa, supuestamente, de su deterioro.

La torre, situada en la esquina norte del castillo hacia la Avenida de la Constitución, se ha precipitado sobre las 10.40 horas, según ha informado la Guardia Civil a través de un comunicado,

Hasta el lugar se ha desplazado una patrulla del puesto de la Guardia Civil de Escalona, comprobando que el derrumbe no había provocado daños personales, afectando sólo a los vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones.

En el lugar también han intervenido operarios del servicio municipal del Ayuntamiento de Escalona, quienes han procedido a la retirada de escombros de la vía pública, por lo que no ha sido necesario cortar el tráfico, quedando la zona acordonada.

El Castillo de Escalona fue declarado monumento arquitectónico artístico -lo que hoy equivale a Bien de Interés Cultural- en 1922, hace 104 años. Inicialmente fue una fortificación militar romana. Tuvo un prolongado periodo bereber en Al Andalus y fue después decisivo baluarte cristiano de la reconquista.

Noticias relacionadas

Tras una larga etapa en que el inmueble estuvo en manos privadas, el ayuntamiento de la localidad toledana lo había adquirido hace dos años para transformarlo en centro turístico, y estaba procediendo poco a poco a su restauración.

TEMAS

  • castillos
  • Monumentos
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents