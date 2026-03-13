Los vinos del Pla i Llevant premian a Toni Bennàssar por impulsar la Denominación de Origen

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Pla i Llevant ha creado el Premi Sarment Pla i Llevant, que nace con la voluntad de distinguir anualmente a aquellas figuras o entidades que han sido clave en el apoyo y la difusión de los vinos de la DO.

En su primera edición, el galardón ha sido otorgado este jueves a Toni Bennàssar, anterior presidente de Pla i Llevant. Con este gesto, el consejo regulador ha querido homenajear su incansable labor, su gran aportación y el impulso decisivo que dio a la DO durante su mandato.

La presentación oficial de las nuevas añadas 2025 ha vuelto a demostrar su fortaleza y capacidad de convocatoria. El evento, celebrado en el Hotel GPRO Valparaiso Palace Hotel & Spa, se ha cerrado con más de 600 asistentes, que han querido conocer la excelencia de los vinos del corazón de Mallorca.

Los asistentes a la presentación de los vinos de la añada 2025 / DO Pla i Llevant

11 bodegas en la DO

Durante toda la jornada, han podido disfrutar de una inmersión total en el catálogo de las 11 bodegas que integran la DO. Desde blancos frescos y rosados vibrantes hasta tintos con carácter, espumosos y los grandes clásicos de cada casa, la calidad de la cosecha 2025 ha sido la gran protagonista. Además, la cita ha contado con la colaboración de otras DO e IGP de las islas, afianzando el tejido del sector vitivinícola balear.

El acto oficial ha contado con una destacada representación de las autoridades, entre ellas Joan Simonet, conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación; María del Pilar Amate, consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo; Joan Llabrés, Director General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local; y Álvaro Roca, Director Insular de Promoción Económica y Producto de Mallorca.

Con esta gran afluencia de público y el alto nivel de las muestras presentadas, la DO Pla i Llevant encara la temporada 2025 con optimismo, consolidándose como un referente imprescindible para los amantes del vino y la gastronomía de calidad en Mallorca.