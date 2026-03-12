Toros en Mallorca: los 'Samueles' ya están en los corrales de Inca
Serán lidiados el día 29 de marzo por los diestros Paco Ureña, Fortes y David Galván a partir de las cinco de la tarde
Jaume Soler
Los “Samueles” han sido desembarcados esta mañana en los corrales de la plaza de Inca. Un conjunto de siete ejemplares, uno de ellos castaño, que pertenecen a los dos hierros de la casa; tres de Samuel; y cuatro de María Flores.
Se trata de una corrida armónica, muy cargada de pitones y con un trapío más que suficiente para una plaza de segunda categoría, tipo Albacete.
Pueden ser visitados, en el mismo horario que están abiertas las taquillas. De lunes a domingo de once a dos y de cinco a ocho.
Bono cultural
Los jóvenes que compren una entrada con el Bono cultural serán obsequiados con otra para su abuelo/a.
Estos ejemplares serán lidiados el día 29, Domingo de Ramos, por los diestros Paco Ureña, Fortes y David Galván a partir de las cinco de la tarde.
