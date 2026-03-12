Más de 300 asistentes participan en la décima edición del Tast amb les Dones del Celler
La décima edición del Tast amb les Dones del Celler, que organiza Licors Moyà, reunió este miércoles a más de 300 asistentes para escuchar a las mujeres más influyentes de Mallorca en el mundo del vino.
Las expertas participantes, que explicaron su trabajo en las bodegas isleñas y condujeron la degustación de sus elaboraciones, fueron la propietaria y enóloga del Celler Miquel Oliver, Pilar Oliver; la también dueña y enóloga de Son Puig, Isabel Alabern; y la directora de fábrica de Licors Moyà, Bel Moyà.
Además, este año han contado como invitadas con la presencia de la propietaria de la bodega de Sant Sadurní d’Anoia Pere Ventura, Mireia Juvé; y las enólogas Verónica Pareja y Ruth Rodríguez, de las bodegas Emina y Campillo, del Grupo Faustino, respectivamente.
