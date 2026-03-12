Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre de s'EspletBufandas de Franco en el RamFortuna Miguel FluxáDesalojo vivienda riesgo derrumbeDe alquiler ilegal a Lloguer Segur
instagramlinkedin

Más de 300 asistentes participan en la décima edición del Tast amb les Dones del Celler

Las bodegueras Ruth Rodríguez, Pilar Oliver, Bel Moyà, Xesca Ramon, Mireia Juve e Isabel Alabern

Las bodegueras Ruth Rodríguez, Pilar Oliver, Bel Moyà, Xesca Ramon, Mireia Juve e Isabel Alabern / .

Redacción Sociedad

Palma

La décima edición del Tast amb les Dones del Celler, que organiza Licors Moyà, reunió este miércoles a más de 300 asistentes para escuchar a las mujeres más influyentes de Mallorca en el mundo del vino.

Las expertas participantes, que explicaron su trabajo en las bodegas isleñas y condujeron la degustación de sus elaboraciones, fueron la propietaria y enóloga del Celler Miquel Oliver, Pilar Oliver; la también dueña y enóloga de Son Puig, Isabel Alabern; y la directora de fábrica de Licors Moyà, Bel Moyà.

Noticias relacionadas y más

Además, este año han contado como invitadas con la presencia de la propietaria de la bodega de Sant Sadurní d’Anoia Pere Ventura, Mireia Juvé; y las enólogas Verónica Pareja y Ruth Rodríguez, de las bodegas Emina y Campillo, del Grupo Faustino, respectivamente.

Un momento de la cata de vinos

Un momento de la cata de vinos / .

TEMAS

  • Gastronomía en Mallorca
  • Vino
  • vinos mallorquines
  • MALLORCA DELICIA
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents