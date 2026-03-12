Este es el mapa de los bufets más populares de Mallorca: de comida mallorquina a propuestas asiáticas

Encontrar un buen bufet en Mallorca no siempre es tan fácil como parece. Hay clásicos que nunca fallan, locales muy conocidos entre los mallorquines y otros que se han ganado su fama por ofrecer desde platos tradicionales hasta propuestas más sorprendentes. Ahora, un mapa compartido en redes sociales ha vuelto a poner el foco sobre este tipo de restaurantes y ha abierto el debate entre quienes defienden sus favoritos a capa y espada.

La publicación, difundida por la cuenta Cap de Fava amb Orelles, recopila varios bufets repartidos por distintos puntos de Mallorca y los clasifica según su estilo: comida mallorquina, cocina mediterránea, bufet mallorquín con toque asiático e incluso una propuesta de hamburguesas con sello isleño.

El resultado no ha tardado en llamar la atención. Como suele ocurrir con este tipo de mapas, no solo sirve como guía para quienes buscan dónde comer, sino que también ha generado comentarios de todo tipo: desde usuarios que aplauden la selección hasta otros que creen que faltan nombres imprescindibles.

Del bufet mallorquín de toda la vida a opciones más originales

La categoría más numerosa del mapa es la de bufet de comida mallorquina, una selección que reúne restaurantes vinculados a una cocina reconocible, contundente y muy pegada al recetario de la isla. En ese grupo aparecen restaurante Menestralia, en Campanet; Sa Fonda, en Muro; Ses Torres, en Ariany; Jordi d’es Recó, en Manacor; Bona Gent, Buffet Son Pardo y Ca’n Matias i Miquel, los tres en Palma; restaurante Binicomprat, en Algaida; y Sa Travessia, en Campos.

Son nombres que, para muchos, están ligados a la idea del bufet clásico: abundantes platos a elegir, platos de cuchara, cocina casera y recetas que forman parte del imaginario gastronómico mallorquín.

Tres locales en la categoría mediterránea

El mapa también reserva un espacio para los bufets de estilo mediterráneo. En esta clasificación figuran Menestralia, en Búger; Vidingrest, en Marratxí; y Gran Buffet, en Santa Ponça.

Se trata de una categoría más abierta, pensada para quienes buscan variedad sin centrarse únicamente en la cocina mallorquina más tradicional. En este tipo de locales suele pesar más la amplitud de la oferta y una propuesta pensada para públicos muy diversos.

Una mezcla llamativa: Mallorca con toque asiático

Uno de los puntos que más llama la atención en el mapa es la inclusión de un bufet definido como comida mallorquina con un toque asiático. En esta categoría aparece Restaurante Canyamel, en Inca.

Es, probablemente, una de las propuestas más curiosas de toda la selección, precisamente porque rompe con la idea del bufet más convencional y mezcla referencias locales con influencias de fuera. Una combinación que también explica parte del interés que ha despertado el mapa en redes.

Un bufet de hamburguesas con sello de la isla

La recopilación incluye además una categoría propia para el bufet de hamburguesas con toque mallorquín. Ahí aparece Xtrem, también situado en Inca.

La presencia de este establecimiento demuestra que la publicación no se limita a los bufets tradicionales de bandejas y platos caseros, sino que también incorpora conceptos más modernos o diferentes, siempre con un guiño local.

Los bufets que aparecen en el mapa

Estos son los locales señalados en la publicación:

Campanet : Restaurante Menestralia

: Restaurante Menestralia Búger : Menestralia

: Menestralia Inca : Xtrem

: Xtrem Inca : Restaurante Canyamel

: Restaurante Canyamel Muro : Sa Fonda

: Sa Fonda Ariany : Ses Torres

: Ses Torres Manacor : Jordi d’es Recó

: Jordi d’es Recó Marratxí : Vidingrest

: Vidingrest Palma : Buffet Son Pardo

: Buffet Son Pardo Palma : Ca’n Matias i Miquel

: Ca’n Matias i Miquel Palma : Bona Gent

: Bona Gent Algaida : Restaurante Binicomprat

: Restaurante Binicomprat Campos : Sa Travessia

: Sa Travessia Santa Ponça: Gran Buffet

Un mapa viral que vuelve a abrir el debate

Más allá de la selección concreta, el mapa ha servido para reactivar una conversación que en Mallorca siempre funciona: dónde se come bien, dónde compensa pagar un bufet y qué restaurantes siguen manteniendo el tirón con el paso de los años.

Porque si hay algo que demuestran este tipo de publicaciones es que, en la isla, hablar de bufets no es solo hablar de cantidad. También es hablar de costumbre, de cocina popular y de esos sitios que muchos recomiendan casi como un secreto a voces.

Más mapas

Además de los mapas gastronómicos de los variats, los mejores 'pa amb olis' y los mejores hornos de Mallorca, la cuenta de Instagram Cap de Fava amb Orelles también ha publicado otros mapas, como el de la masificación, las playas para turistas y los ‘influmierders’, la Mallorca de los famosos o el mapa de los nombres y de los apellidos más frecuentes en cada municipio de la isla.