Arranca en Mallorca la ruta de tapas con Rosa Blanca: 57 establecimientos repartidos por Palma, Inca y sa Pobla

Comienza este jueves y acaba el domingo 22 de marzo

Andana de Maca de Castro, la Barra de Miceli y el Bar Casa Miss centran la atención

Imagen de archivo de la ruta De tapes amb Rosa Blanca

Imagen de archivo de la ruta De tapes amb Rosa Blanca / DM

César Mateu

Martina Zender

Palma

Este jueves comienza la nueva ruta de tapas con Rosa Blanca para saborear Mallorca. 57 establecimientos repartidos por Palma, Inca y sa Pobla ofrecen una variedad de degustaciones por 4'5 euros al pedirlas con la cerveza. Destacan el Andana, la Barra de Miceli y el Bar Casa Miss, entre otros. Esta edición dura once jornadas hasta el 22 de marzo.

Establecimientos en Palma

39 establecimientos de Palma ofrecerán una tapa creativa con una cerveza de Rosa Blanca por 4'5 euros. Aunque la mayor parte de la oferta se encuentra en el centro de la ciudad, también hay propuestas en otros barrios como Son Armadams, Santa Catalina o Blanquerna.

El Andana de Maca de Castro ofrece un Saam de cerdo negro. Lo sirven sobre una hoja de lechuga, cerdo negro mallorquín cocinado lentamente, ligado con su jugo y con hierbas frescas.

Nus Palma, de Irene Martínez, propone un brioche con ensaladilla, gambas flambeadas con sake y verduras encurtidas al estilo japonés.

En Übeck , de Javier Hoebeeck , la cocina combina cerdo negro con sobrasada, paté, crema de albaricoque y miel sobre maíz tostado.

Estas son algunas propuestas más destacadas, aunque hay otras sugerentes como la del Mallorca Sports Bar, Bar Rey Sancho o La Tortillería de Palma.

Inca, nueve propuestas

Inca cuenta con nueve opciones diferentes. Llama la atención la Barra de Miceli de Marga Coll, que está en el Mercado, y propone un canelón de pasta brick relleno de asado meloso de cerdo adobado acompañado de Parmentier ahumado, trufa, polvo crujiente de jamón y aceite aromatizado

Can Trobat es otro de los que destaca con su Tartar de Jamón. Es una tosta de jamón ibérico deshilachado y aliñado con mostaza antigua, coronada con aceitunas rellenas, piparra y boquerón.

Sa Pobla, Bar Casa Miss, como referente

La mayoría de los establecimientos de sa Pobla se concentran en la Plaça Major. Uno de los espacios más atrayentes es el Bar Casa Miss. Propone un Minicanelón de los guapos, que es un canelón de cochinillo de can Company con reducción de Miss vermut y espuma de naranja

También está presente el 2 Trazos de sa Pobla con la tapa Mar y tramuntana. Es una coca de xeixa (trigo candeal), brunoise de tombet, sardina ahumada y alioli de hierbabuena

Noticias relacionadas y más

Sorteo en el restaurante Aromata de Palma

Además, quienes voten por sus tapas favorita entrarán en el sorteo de un menú degustación para dos personas en el restaurante Aromata de Palma. Más información en: bit.ly/Rosa-Blanca-Tapas

Lista de todos los establecimientos

  • Palma:

Santa Chiara Blanquerna: Montanarina alla Genovese

Cuina Vivant: Raola Vivant

Mani Pizza & Cucina: Lardo ai Giovani

Santa Chiara Raimundo: Montanarina alla Genovese

Dome: Steak tartar sobre shiso

Manto Negro: Croquetón de sepia y sobrasada

Santal: Pincho de alcachofa con jamón ibérico & praliné de almendras mallorquinas

Es Trasto: La Mayurqa

Maura Café Bar: Coca del “senyoret”

Suquía Café: Niguiri de berenjena con demi-glace de garbanzos

Fervor: San Canut de carrillera y mahonés

Mercat Negre: Borrida de bacalao

Andana: Saam de cerdo negro

Übeck Gastrotaberna: Cerdito mallorquín

Hatsukokoro: Inari teriyaki

Bocalto: Miniburger Bocalto

Vermutería La Mona: Gilda Balearica

Latitude Bar: Dos mordiscos

Pizzpazz Porta Pintada: Pizza de entraña con chimichurri

Bodega Mayor: Chorillonguet

Wine &Food: Ensaimada de pez de San Pedro

La Tortillería de Palma: Sopestruita

Rigiro: Sfera de parmesano

Casa Patrón: El forastero

WTF: WTF al ajillo

Löa Palma: Crujiente del mar

S’Obrador: Picoteo de domingo

Casa s’Oli: Gambón crunchy

X Etapas: Pionono de lomo con col y alioli caramelizado

Mallorca Sports Bar: Buñuelo bermellón

La Pérgola: La Karry

Pizzpazz Blanquerna: Pizza de patata rallada y romero

L'Informal Tacos: La cremosa

Vermutería Juanita: Bocadito de suquet

Bhukkad Boca: Aloo samosa

Vermoutique: Albacora de Mallorca en escabeche

Nus Palma: Brioche de ensalada japonesa y gamba

  • Inca:

Can Trobat: Tartar de jamón

MDQ Inca: Atún empanado

Bar Kiko: Variat

Vermutería Lianta: Taco

Incordio: Saam de panceta

La Barra de Miceli: Canelón crujiente de cerdo negro

S’Art Club: Pincho de ensaladilla

R41 Gastrobar: Pluma ibérica

Bodega Salas: Pulpo mallorquín sobre teja de hierbas dulces

  • Sa Pobla:

Bar Fami: Dulce y fuego

Bar Casa Miss: Minicanelón de los guapos

Àgora 16: Empanada Àgora

Cafè Plaça: Bikini trufado de serrano y queso

Bar Toni Cotxer: Mar y tierra

Sweet & Sour Urban: Diablillos

Sa Sini: Milhojas de patata y butifarrón

Restaurante Sant Antoni: Viva Sant Antoni

2 Trazos: Mar y tramuntana

