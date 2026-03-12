Gastronomía
Arranca en Mallorca la ruta de tapas con Rosa Blanca: 57 establecimientos repartidos por Palma, Inca y sa Pobla
Comienza este jueves y acaba el domingo 22 de marzo
Andana de Maca de Castro, la Barra de Miceli y el Bar Casa Miss centran la atención
Martina Zender
Este jueves comienza la nueva ruta de tapas con Rosa Blanca para saborear Mallorca. 57 establecimientos repartidos por Palma, Inca y sa Pobla ofrecen una variedad de degustaciones por 4'5 euros al pedirlas con la cerveza. Destacan el Andana, la Barra de Miceli y el Bar Casa Miss, entre otros. Esta edición dura once jornadas hasta el 22 de marzo.
Establecimientos en Palma
39 establecimientos de Palma ofrecerán una tapa creativa con una cerveza de Rosa Blanca por 4'5 euros. Aunque la mayor parte de la oferta se encuentra en el centro de la ciudad, también hay propuestas en otros barrios como Son Armadams, Santa Catalina o Blanquerna.
El Andana de Maca de Castro ofrece un Saam de cerdo negro. Lo sirven sobre una hoja de lechuga, cerdo negro mallorquín cocinado lentamente, ligado con su jugo y con hierbas frescas.
Nus Palma, de Irene Martínez, propone un brioche con ensaladilla, gambas flambeadas con sake y verduras encurtidas al estilo japonés.
En Übeck , de Javier Hoebeeck , la cocina combina cerdo negro con sobrasada, paté, crema de albaricoque y miel sobre maíz tostado.
Estas son algunas propuestas más destacadas, aunque hay otras sugerentes como la del Mallorca Sports Bar, Bar Rey Sancho o La Tortillería de Palma.
Inca, nueve propuestas
Inca cuenta con nueve opciones diferentes. Llama la atención la Barra de Miceli de Marga Coll, que está en el Mercado, y propone un canelón de pasta brick relleno de asado meloso de cerdo adobado acompañado de Parmentier ahumado, trufa, polvo crujiente de jamón y aceite aromatizado
Can Trobat es otro de los que destaca con su Tartar de Jamón. Es una tosta de jamón ibérico deshilachado y aliñado con mostaza antigua, coronada con aceitunas rellenas, piparra y boquerón.
Sa Pobla, Bar Casa Miss, como referente
La mayoría de los establecimientos de sa Pobla se concentran en la Plaça Major. Uno de los espacios más atrayentes es el Bar Casa Miss. Propone un Minicanelón de los guapos, que es un canelón de cochinillo de can Company con reducción de Miss vermut y espuma de naranja
También está presente el 2 Trazos de sa Pobla con la tapa Mar y tramuntana. Es una coca de xeixa (trigo candeal), brunoise de tombet, sardina ahumada y alioli de hierbabuena
Sorteo en el restaurante Aromata de Palma
Además, quienes voten por sus tapas favorita entrarán en el sorteo de un menú degustación para dos personas en el restaurante Aromata de Palma. Más información en: bit.ly/Rosa-Blanca-Tapas
Lista de todos los establecimientos
- Palma:
Santa Chiara Blanquerna: Montanarina alla Genovese
Cuina Vivant: Raola Vivant
Mani Pizza & Cucina: Lardo ai Giovani
Santa Chiara Raimundo: Montanarina alla Genovese
Dome: Steak tartar sobre shiso
Manto Negro: Croquetón de sepia y sobrasada
Santal: Pincho de alcachofa con jamón ibérico & praliné de almendras mallorquinas
Es Trasto: La Mayurqa
Maura Café Bar: Coca del “senyoret”
Suquía Café: Niguiri de berenjena con demi-glace de garbanzos
Fervor: San Canut de carrillera y mahonés
Mercat Negre: Borrida de bacalao
Andana: Saam de cerdo negro
Übeck Gastrotaberna: Cerdito mallorquín
Hatsukokoro: Inari teriyaki
Bocalto: Miniburger Bocalto
Vermutería La Mona: Gilda Balearica
Latitude Bar: Dos mordiscos
Pizzpazz Porta Pintada: Pizza de entraña con chimichurri
Bodega Mayor: Chorillonguet
Wine &Food: Ensaimada de pez de San Pedro
La Tortillería de Palma: Sopestruita
Rigiro: Sfera de parmesano
Casa Patrón: El forastero
WTF: WTF al ajillo
Löa Palma: Crujiente del mar
S’Obrador: Picoteo de domingo
Casa s’Oli: Gambón crunchy
X Etapas: Pionono de lomo con col y alioli caramelizado
Mallorca Sports Bar: Buñuelo bermellón
La Pérgola: La Karry
Pizzpazz Blanquerna: Pizza de patata rallada y romero
L'Informal Tacos: La cremosa
Vermutería Juanita: Bocadito de suquet
Bhukkad Boca: Aloo samosa
Vermoutique: Albacora de Mallorca en escabeche
Nus Palma: Brioche de ensalada japonesa y gamba
- Inca:
Can Trobat: Tartar de jamón
MDQ Inca: Atún empanado
Bar Kiko: Variat
Vermutería Lianta: Taco
Incordio: Saam de panceta
La Barra de Miceli: Canelón crujiente de cerdo negro
S’Art Club: Pincho de ensaladilla
R41 Gastrobar: Pluma ibérica
Bodega Salas: Pulpo mallorquín sobre teja de hierbas dulces
- Sa Pobla:
Bar Fami: Dulce y fuego
Bar Casa Miss: Minicanelón de los guapos
Àgora 16: Empanada Àgora
Cafè Plaça: Bikini trufado de serrano y queso
Bar Toni Cotxer: Mar y tierra
Sweet & Sour Urban: Diablillos
Sa Sini: Milhojas de patata y butifarrón
Restaurante Sant Antoni: Viva Sant Antoni
2 Trazos: Mar y tramuntana
