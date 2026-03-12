Arranca en Mallorca la ruta de tapas con Rosa Blanca: 57 establecimientos repartidos por Palma, Inca y sa Pobla

Este jueves comienza la nueva ruta de tapas con Rosa Blanca para saborear Mallorca. 57 establecimientos repartidos por Palma, Inca y sa Pobla ofrecen una variedad de degustaciones por 4'5 euros al pedirlas con la cerveza. Destacan el Andana, la Barra de Miceli y el Bar Casa Miss, entre otros. Esta edición dura once jornadas hasta el 22 de marzo.

Establecimientos en Palma

39 establecimientos de Palma ofrecerán una tapa creativa con una cerveza de Rosa Blanca por 4'5 euros. Aunque la mayor parte de la oferta se encuentra en el centro de la ciudad, también hay propuestas en otros barrios como Son Armadams, Santa Catalina o Blanquerna.

El Andana de Maca de Castro ofrece un Saam de cerdo negro. Lo sirven sobre una hoja de lechuga, cerdo negro mallorquín cocinado lentamente, ligado con su jugo y con hierbas frescas.

Nus Palma, de Irene Martínez, propone un brioche con ensaladilla, gambas flambeadas con sake y verduras encurtidas al estilo japonés.

En Übeck , de Javier Hoebeeck , la cocina combina cerdo negro con sobrasada, paté, crema de albaricoque y miel sobre maíz tostado.

Estas son algunas propuestas más destacadas, aunque hay otras sugerentes como la del Mallorca Sports Bar, Bar Rey Sancho o La Tortillería de Palma.

Inca, nueve propuestas

Inca cuenta con nueve opciones diferentes. Llama la atención la Barra de Miceli de Marga Coll, que está en el Mercado, y propone un canelón de pasta brick relleno de asado meloso de cerdo adobado acompañado de Parmentier ahumado, trufa, polvo crujiente de jamón y aceite aromatizado

Can Trobat es otro de los que destaca con su Tartar de Jamón. Es una tosta de jamón ibérico deshilachado y aliñado con mostaza antigua, coronada con aceitunas rellenas, piparra y boquerón.

Sa Pobla, Bar Casa Miss, como referente

La mayoría de los establecimientos de sa Pobla se concentran en la Plaça Major. Uno de los espacios más atrayentes es el Bar Casa Miss. Propone un Minicanelón de los guapos, que es un canelón de cochinillo de can Company con reducción de Miss vermut y espuma de naranja

También está presente el 2 Trazos de sa Pobla con la tapa Mar y tramuntana. Es una coca de xeixa (trigo candeal), brunoise de tombet, sardina ahumada y alioli de hierbabuena

Sorteo en el restaurante Aromata de Palma

Además, quienes voten por sus tapas favorita entrarán en el sorteo de un menú degustación para dos personas en el restaurante Aromata de Palma. Más información en: bit.ly/Rosa-Blanca-Tapas