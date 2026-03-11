Científicos desarrollan inyecciones de nanopartículas para enseñar al sistema inmune a "buscar y destruir" células enfermas

Un equipo de científicos de la universidad estadounidense Johns Hopkins ha desarrollado una nueva estrategia para entrenar al sistema inmunitario a combatir enfermedades desde dentro. Según anuncian los investigadores en un artículo publicado este miércoles en la revista ' Science Advances', se han diseñado unas diminutas nanopartículas biodegradables capaces de introducir "instrucciones genéticas" en determinadas células defensivas del cuerpo para que aprendan a "buscar y destruir" células problemáticas para el organismo. Las primeras pruebas en ratones sugieren que esta tecnología podría ofrecer en el futuro una forma más sencilla y accesible de tratar cánceres de la sangre y enfermedades autoinmunes como el lupus, evitando algunos de los complejos y costosos procedimientos que hoy se utilizan para modificar células inmunitarias en el laboratorio.

Según explican los impulsores de este trabajo, en los últimos años en centros de investigación y hospitales de todo el mundo se han empezado a desarrollar terapias CAR-T en las que se extraen células inmunitarias del paciente, se modifican genéticamente en el laboratorio para que reconozcan células cancerosas y después se vuelven a introducir en su organismo de la persona enferma. Los expertos afirman que, aunque este método ha logrado resultados espectaculares en algunos tipos de leucemia, también presenta importantes limitaciones, ya que requiere instalaciones altamente especializadas, procesos de fabricación personalizados para cada paciente, varias semanas de trabajo antes de poder administrarse y un coste elevado por tratamiento. De ahí que, defienden los científicos detrás de este trabajo, urge buscar alternativas que permitan lograr un efecto similar de forma mucho más sencilla.

Las nanopartículas han sido diseñadas para transportar material genético con "instrucciones" para enseñar al sistema inmune a luchar contra células dañinas

La solución propuesta consiste en el desarrollo de diminutas nanopartículas fabricadas con polímeros biodegradables. Estas partículas se inyectan en el organismo y están diseñadas para localizar y entrar en contacto con las células T, un tipo de glóbulo blanco responsable de reconocer y eliminar amenazas en el cuerpo. Una vez dentro de estas células, las nanopartículas liberan una carga de ARN mensajero (ARNm). Este material genético actúa como una serie de instrucciones moleculares que indica a las células T cómo producir nuevos receptores capaces de identificar células B anómalas, implicadas en varias enfermedades como la leucemia o el lupus. Según explican los científicos de la Johns Hopkins, liderados por Jordan Green y Jonathan Schneck, gracias a esta técnica las nanopartículas son capaces de convertir temporalmente a las células T en una especie de "cazadoras" de células dañinas.

Diseño sencillo y biodegradable

Una de las características más destacadas de esta tecnología es la sencillez de su diseño. Los científicos afirman que las nanopartículas desarrolladas están formadas únicamente por tres componentes principales, lo que facilita su fabricación y podría permitir producirlas a gran escala. El primero es un polímero biodegradable que se degrada de forma natural en contacto con el agua, liberando el material genético que transporta y desapareciendo después sin dejar residuos en el organismo. A esta estructura se añaden dos anticuerpos que funcionan como un sistema de guía para localizar y activar las células T del sistema inmunitario. Los expertos afirman que la estructura de estas nanopartículas permite transportar las instrucciones genéticas para enseñar a las células T a acelerar su lucha contra las células nocivas del cuerpo. "Han sido necesarios cinco años para alcanzar este éxito", afirma Green.

Las primeras pruebas con ratones indican que en solo 24 horas la inyección había provocado un descenso del 95% de las células dañinas presentes en la sangre de los animales

Las primeras pruebas para evaluar el funcionamiento de este tratamiento se realizaron en ratones. Según se recoge en el artículo publicado este miércoles, los análisis apuntan a que la terapia actúa con rapidez. Tras una sola inyección de las nanopartículas, los científicos observaron que en apenas 24 horas habían desaparecido alrededor del 95 % de las células B objetivo presentes en la sangre de los animales. Una semana después del tratamiento, la cantidad de células B en la sangre había vuelto a aumentar hasta aproximadamente la mitad de su nivel original. Según los investigadores, esta recuperación parcial sugiere que la terapia podría regularse con relativa facilidad, ajustando la intensidad de la respuesta inmunitaria mediante nuevas dosis si fuera necesario.

Los expertos afirman que, tras los buenos resultados de estas primeras pruebas, pretenden seguir investigando el uso de estos compuestos. Por el momento aún no se contemplan estudios clínicos en humanos sino seguir investigando en los laboratorios hasta poner a punto la tecnología. En un futuro, afirman los científicos, estas inyecciones de nanopartículas podrían mejorar los tratamientos inmunitarios, reducir los costes y facilitar el acceso de los pacientes a estas tecnologías. Aunque todavía queda camino por recorrer antes de su aplicación clínica, el trabajo sugiere que algún día podría ser posible programar las defensas del organismo mediante simples inyecciones de inteligentes.