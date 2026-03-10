Estos son los restaurantes de Mallorca recomendados por Michelin

Los 48 establecimientos recomendados por la guía Michelin 2026 en Baleares recibieron su reconocimiento este pasado lunes en un acto celebrado en CaixaForum Palma. Esta obtención, que no solo evidencia la calidad y el alto nivel de los establecimientos y profesionales, también contribuye de manera significativa a posicionar las islas como destinos gastronómicos de primer orden.

Estos son los restaurantes de Mallorca galardonados

Bàrbar - Palma (C/ de la Concepció, 3)

Little Jarana - Palma (Carrer Menorca, 16)

Terrae - Port de Pollença (Carrer de la Verge del Carme, 28)

Óseo - Es Secar de la Real (Plaça Pare Antoni Ramon Pasqual, 9)

Sa Pleta by Marc Fosh - Canyamel

Mombo - Palma (Pg. de Mallorca, 3)

La Vieja - Palma (Plaza Raimundo Clar 11)

La Fortaleza - Cala Blava (Carretera d'Enderrocat)

Stagier Bar - Palma (Carrer d'Espartero 11)

Ca Na Toneta - Caimari (Carrer de Horitzó 21)

Can Simoneta Gastronòmic - Canyamel (Carretera Artà-Canyamel)

Sumaq - Palma (Carrer de Cotoner 44)

Es Fanals - Port de Sóller (Carrer de Bèlgica)

La Bodeguilla - Palma (Carrer Sant Jaume 3)

Port Petit - Cala d'Or (Avenida Cala Llonga)

Quadrat - Palma (Plaza de Sant Francesc 5)

365 - Pollença (Carretera Palma-Pollença)

Tess de Mar - Campos (Carrer Nou, 10)

Aromata - Palma (Ramón y Cajal 12)

Laudat - Santanyí (Carrer Sant Andreu 18)

Ocre - Santanyí (Carrer de Can Ferrereta 12)

Periplo Portixol - Palma (Carrer Vicari Joaquim Fuster 67)

El Olivo - Deià (Finca Son Canals)

Daica - Llubí (Carrer de la Farinera, 7)

Adrián Quetglas - Palma (Passeig de Mallorca, 20)

Joan Marc - Inca (Plaza del Blanquer 10)

Selección de restaurantes

Este año se han seleccionado más de 700 restaurantes que, en los próximos meses, se irán ampliando. Para seleccionar a los restaurantes, Michelin se basa en la calidad de los productos, el dominio de las técnicas culinarias y las cocciones, armonía de sabores, personalidad de la cocina tal y como queda plasmada en el plato y, finalmente, la regularidad de la calidad ofrecida, tanto a lo largo de la comida como de una visita a otra.