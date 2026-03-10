Can Tàpera acogerá la tercera edición del Restaurant Pop-Up de Pascua

La sede de la Fundació Sa Nostra en Palma, Can Tàpera, acogerá durante este mes de marzo la tercera edición del Restaurant Pop-Up de Pascua, una iniciativa impulsada junto a las entidades sociales Mater y Gira-Sol que combina gastronomía, formación y compromiso social.

El restaurante efímero abrirá al público los días 17, 18, 19 y 20 de marzo y 24, 25, 26 y 27 de marzo, con un único servicio de mediodía y un aforo aproximado de 30 comensales por jornada.

El proyecto tiene como objetivo dar visibilidad al trabajo que desarrollan diferentes entidades sociales en el ámbito de la formación y la inserción laboral, especialmente en el sector de la restauración. A través de esta experiencia gastronómica temporal, las personas participantes pueden poner en práctica los conocimientos adquiridos en un entorno profesional real.

En esta edición, Gira-Sol se encargará de la dirección culinaria y del servicio de cocina, mientras que Mater asumirá el servicio de sala. En ambos casos participarán tanto profesionales de las entidades como alumnado de sus programas formativos.

La propuesta gastronómica consistirá en un menú degustación inspirado en la cocina tradicional mallorquina, elaborado con productos de temporada y de proximidad.

El presidente de la Fundació Sa Nostra, Gabriel Lladó, destaca que la iniciativa «demuestra que la gastronomía también puede ser una herramienta de transformación social», al tiempo que permite «ofrecer oportunidades reales de formación y visibilizar el talento de personas que, gracias a programas de inserción laboral, pueden desarrollar sus habilidades en un entorno profesional».

Por su parte, Alfons Suárez, gerente de la Associació Gira-Sol y presidente de 3 Salut Mental, ha incidido en la buena sintonía que hay con la fundación, con iniciativas como esta, en la que el equipo de cocina puede demostrar su calidad profesional.

La directora general de Mater, Maria Antònia Fullana, ha señalado que, «después de la fantástica experiencia de la edición de Navidad, volver a asumir el servicio de sala en este restaurante pop-up representa una nueva oportunidad para que el alumnado de Formación Dual de Mater continúe adquiriendo experiencia en un entorno real de restauración vinculado a una propuesta de alta cocina».