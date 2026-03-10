¿Cuándo se cambia la hora en España? Esta es la fecha en la que llega el horario de verano 2026

El cambio de hora en España ya tiene fecha y volverá a provocar la misma escena de cada primavera: móviles que se actualizan solos, relojes de cocina que siguen desfasados y miles de personas buscando a última hora si toca adelantar o atrasar el reloj.

La llegada del horario de verano 2026 será en la madrugada del domingo 29 de marzo, una noche en la que se dormirá menos y en la que, de golpe, desaparecerá una hora del reloj.

Una noche con una hora menos

La madrugada del 29 de mayo (noche del sábado 28 al domingo 29) en la Península y Baleares, cuando sean las 2:00, pasarán a ser directamente las 3:00. En Canarias, a la 1:00 serán las 2:00.

Eso significa que la madrugada del último domingo de marzo tendrá solo 23 horas. Es decir, una hora menos de sueño a cambio de tardes con más luz.

La duda que se repite cada año

Pasan los años, pero la pregunta siempre vuelve: ¿hay que adelantar o atrasar el reloj? En marzo toca adelantarlo una hora. En octubre, retrasarlo.

Aunque el cambio se repite cada año, sigue siendo una de las búsquedas más frecuentes cuando se acerca el último fin de semana de marzo, sobre todo entre quienes no quieren empezar el domingo con la hora mal puesta.

Más luz por la tarde

El principal efecto del horario de verano se nota enseguida: anochece más tarde y la sensación de que los días se alargan se hace mucho más evidente.

Para muchos, es una de las mejores señales de que la primavera ya ha llegado. Para otros, supone unos días de cansancio y cierto desajuste del sueño, especialmente en la jornada posterior al cambio.

Cambio de hora en los electrodomésticos y relojes tradicionales / Ingimage

Ojo con estos relojes

Aunque el móvil, el ordenador o el reloj inteligente suelen hacer el cambio automáticamente, no ocurre lo mismo con todos los aparatos.

Conviene revisar el horno, el microondas, el reloj del coche o los relojes de pared, que muchas veces siguen marcando la hora antigua y provocan despistes durante todo el domingo.

El horario de verano llega el 29 de marzo

Para quien solo quiera quedarse con el dato importante, la clave es esta: el horario de verano en España comienza el domingo 29 de marzo de 2026.

Ese día habrá que adelantar el reloj una hora, dormir un poco menos y acostumbrarse a tardes con más luz.

El siguiente cambio será en otoño

Después del ajuste de marzo, el próximo cambio de hora llegará meses después, con la vuelta al horario de invierno.

Hasta entonces, España permanecerá en horario de verano, el mismo que cada año marca el inicio de la cuenta atrás hacia los días largos, las tardes de terraza y la sensación de que el buen tiempo está cada vez más cerca.