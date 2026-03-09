Los 48 restaurantes de Baleares recomendados por Michelin reciben sus placas de reconocimiento

Los 48 restaurantes de Balears recomendados por la guía Michelin 2026, que no quiere decir que tengan la estrella Michelin, recibieron este lunes las placas acreditativas del reconocimiento.

La directora de CaixaBank en Balears, María Cruz Rivera, hizo entrega de las distinciones en un acto celebrado en CaixaForum Palma y que ha reunido a más de un centenar de representantes del sector entre restauradores y miembros de las principales asociaciones profesionales, como CAEB Restauración, PIMEM y ASCAIB.

El evento ha comenzado con la bienvenida de Rivera, quien ha reconocido el mérito del casi medio centenar de restaurantes seleccionados y ha puesto en valor el trabajo y dinamismo de un sector “estratégico y resiliente que combina tradición y modernidad generando un enorme impacto económico, social y cultural”.

En el acto de entrega también han participado Antonio Rodríguez, director de Negocios de CaixaBank y Mauricio Martínez, director del Segmento Negocios de Baleares, quienes han conversado sobre los grandes retos que afronta el sector en el futuro próximo y las soluciones que ofrece Food&Drinks, la división especializada de CaixaBank para la restauración.

En el evento han participado, además, Marc Fosh, chef del restaurante que lleva su nombre; José Miguel Bonet, chef del restaurante Es Ventall de Eivissa, y Daniel Molero, chef del restaurante Candela de Maó.

En Balears, la restauración ocupa un lugar estratégico dentro del tejido productivo y del modelo turístico. Desde la costa hasta los núcleos urbanos, la gastronomía se ha convertido en un factor diferencial, capaz de atraer tanto turismo nacional como internacional y de elevar el valor de la experiencia del visitante.

La obtención de las distinciones no solo evidencia la calidad y el alto nivel de los establecimientos y profesionales, sino que también contribuye de manera significativa a posicionar las islas como destinos gastronómicos de primer orden, fomentando el desarrollo económico, el turismo y la proyección cultural del territorio.

CaixaBank ha ampliado su acuerdo con Michelin para ser entregador oficial de las prestigiosas placas que acreditan a los restaurantes seleccionados como recomendados para 2026 en la reputada guía.

Cada año Michelin incluye en su guía una selección de restaurantes recomendados que implican un sello de calidad y prestigio para los establecimientos.

Este año se han seleccionado más de 700 restaurantes que, en los próximos meses, se irán ampliando. Para seleccionar a los restaurantes, Michelin se basa en la calidad de los productos, el dominio de las técnicas culinarias y las cocciones, armonía de sabores, personalidad de la cocina tal y como queda plasmada en el plato y, finalmente, la regularidad de la calidad ofrecida, tanto a lo largo de la comida como de una visita a otra.