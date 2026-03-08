De OnlyFans a Mallorca: una influencer alemana presume de pagar 6.500 euros al mes por una villa cerca de Palma

La influencer, creadora de contenido en OnlyFans y actriz de la serie Berlin - Tag & Nacht, Anne Wünsche, está cumpliendo actualmente un sueño: emigrar a Mallorca con sus tres hijos y comenzar una nueva etapa. La alemana se está instalando en una villa cerca de Palma.

“El dinero no te hace necesariamente más feliz. Una villa así es genial, pero realmente no es imprescindible para vivir. Ahora me doy este capricho después de años de duro trabajo”, dijo en una historia de Instagram publicada el jueves.

Dos viviendas: una en Mallorca y otra en Berlín

En un comunicado de prensa con formato de entrevista, la recién llegada reveló cuánto paga por el alquiler de su nueva casa: 6.500 euros al mes. “Además mantengo mi apartamento en Berlin, que cuesta unos 4.000 euros mensuales”, explicó Wünsche.

Sobre el tamaño exacto de la villa, reconoce que no lo sabe con precisión. “Sinceramente no soy muy buena con los metros cuadrados. Lo más importante para mí era sentirme a gusto y que la casa tuviera cuatro dormitorios”, se la cita en el comunicado.

Feliz en el campo

La influencer tampoco quiere revelar la ubicación exacta de su nuevo hogar en la isla. “Vivimos cerca de Palma y también relativamente cerca del aeropuerto, pero en el campo. Es muy tranquilo, más bien rural. Algo así en Alemania ya no lo quería realmente”, explica.

En un principio imaginaba algo mucho más urbano o lujoso en Mallorca, por ejemplo un piso en pleno centro de Palma: “Al final ha sido la villa, y la tranquilidad aquí en el campo se siente exactamente como lo que necesitaba”.

Por ahora, comprar una vivienda no entra en sus planes: “Quizá llegue en algún momento, pero de momento alquilar me parece la opción correcta”.

Emigración con tres hijos

Wünsche se muda a Mallorca con sus tres hijos, cada uno de padres diferentes. En el comunicado se le preguntó cómo organizarán el contacto con los padres tras la mudanza. “Para mí era importante que los niños no ‘perdieran’ a su padre y que los padres tampoco sintieran que ya no pueden ver a sus hijos”, explicó.

Con uno de los padres, el acuerdo fue sencillo: “Con Karim, el padre de Savio, me reuní tranquilamente en una cafetería y hablamos de cómo imaginaba la situación”. Finalmente llegaron a un acuerdo: Savio seguirá empadronado en Alemania y pasará dos semanas con cada uno de sus padres. Si ven que el sistema no funciona para el niño, lo adaptarán.

Procesos judiciales y abogados

La situación con el padre de su hija Juna fue más complicada. “Hubo procesos judiciales, cartas de abogados, una prohibición de salida del país e intentos de manipulación”, relata la influencer. Ese periodo fue muy duro, tanto para ella como para su hija: “Nos costó mucha energía, pero creo que de momento hemos encontrado una buena solución”.

También por sus hijos mantiene su apartamento en Berlín pese a la mudanza: “Quiero que todo sea lo más fácil posible para ellos. No quiero que tengan que dormir en un hotel cuando estén en Alemania, sino en su habitación de siempre”. Incluso se plantea pasar algunas semanas seguidas en Berlín durante el verano para evitar que los niños tengan que volar constantemente.

Polémica por el proyecto de la villa OnlyFans

El anuncio de que el empresario televisivo Steff Jerkel planea abrir una villa de OnlyFans en Canyamel no sentó bien a Wünsche cuando se conoció el proyecto, ya que ella tenía una idea similar. Según su agencia, seguirá trabajando como creadora de contenido en Mallorca y ampliará su negocio en OnlyFans. El proyecto de la llamada “OF-Villa” no está completamente descartado, aunque de momento quiere centrarse en instalarse tranquilamente en la isla.