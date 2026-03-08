El feminismo se manifiesta por el 8M con el eco de un mundo en conflicto

El movimiento feminista vuelve a organizar manifestaciones muy diversas por ciudades de toda España con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, en el que resuena el eco de un mundo en conflicto que afecta, y mucho, a las mujeres.

Por quinto año consecutivo, habrá este domingo convocatorias divididas en varias ciudades por las discrepancias que persisten entre las feministas por la abolición de la prostitución o por la ley trans, aunque todas las marchas mantienen las reivindicaciones fundamentales: la igualdad real y el fin de la violencia machista.

Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Cádiz o Logroño serán testigos de manifestaciones distintas convocadas por las dos ramas del movimiento feminista. En Vitoria, San Sebastián, Santander, Granada o Pamplona solo habrá una convocatoria. En Zaragoza, las dos marchas convocadas confluirán para terminar en la Plaza del Pilar. También una única convocatoria tendrá lugar en Valladolid, a instancias de la Coordinadora de Mujeres, a la que este año acudirá la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que se encuentra desde este sábado en la comunidad para participar en los actos de la campaña electoral autonómica.

Este año, en un panorama internacional convulso, los lemas y manifiestos se hacen eco de las políticas migratorias, de las guerras, y de los regímenes que esclavizan a las mujeres y a las niñas. No obstante, las cuestiones más cercanas, como la mejora de la protección en España de las mujeres que denuncian maltrato, estará muy presentes este domingo.

Aunque en Madrid se han convocado dos manifestaciones, la mayor parte de representantes políticos estará en la organizada por la Comisión 8M, que irá desde Atocha hasta Sevilla. De este modo, está previsto que acudan representantes del Gobierno como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; la de Vivienda, Isabel Rodríguez; el de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; la de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen; la de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la de Sanidad, Mónica García.

Por parte del PSOE, asistirán su secretaria de Organización, Rebeca Torró, y el líder de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. También acudirán por el PP su vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, y la portavoz de Igualdad en el Congreso, Patricia Rodríguez Calleja. La co-coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, y otros diputados de este partido marcharán igualmente por las calles de Madrid, así como la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero.