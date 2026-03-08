Más allá de la exposición

Sin embargo, la imagen nunca ha sido únicamente superficie. Como escribió con ironía Oscar Wilde, «solo las personas superficiales no juzgan por las apariencias». La paradoja encierra una advertencia: la forma contiene información. Ignorarla no es profundidad, sino descuido. Cada elección estética comunica algo: contexto, intención, cultura, pertenencia. La manera en que vestimos no es un gesto aislado, sino un lenguaje.

A comienzos del siglo XX, Georg Simmel explicó que incluso quienes se oponen a la moda participan de su misma lógica. La negación sistemática no constituye independencia absoluta; es, en realidad, una posición definida por aquello que pretende rechazar. Seguir la moda y combatirla responden al mismo mecanismo de pertenencia y diferenciación. La imagen, por tanto, nunca es neutra. Siempre dialoga con un contexto.

Quizá por eso resulta llamativo que, en determinados ámbitos, la moda y la asesoría de imagen sigan siendo percibidas como territorios frívolos. Existe todavía la idea de que ocuparse de la apariencia es un ejercicio ligero, casi banal. Pero basta observar con detenimiento para comprender que la imagen personal atraviesa dimensiones mucho más complejas: identidad, estrategia profesional, autoestima y comunicación no verbal.

Desde el inicio de mi trayectoria, hace ya años, escuché con frecuencia una recomendación insistente: debía convertirme yo misma en escaparate permanente de mi trabajo. Mostrar, exhibir, demostrar constantemente cómo vestía o cómo interpretaba cada tendencia. Pero siempre tuve claro que el foco no debía situarse en quien asesora, sino en quien es acompañado.

La exposición constante no solo transforma la percepción pública; también modifica la percepción interna. Cuando la imagen se convierte en obligación, deja de ser expresión para convertirse en rendimiento. Y el rendimiento continuo agota.

En los últimos años, esta lógica de visibilidad permanente ha comenzado también a despertar una reflexión más amplia. Algunos ensayos recientes se han detenido a observar cómo la cultura digital está transformando nuestra relación con la identidad, la validación y la mirada de los otros. Jonathan Haidt describe en La generación ansiosa el impacto que los teléfonos inteligentes y las redes sociales están teniendo en la percepción de uno mismo, especialmente entre los más jóvenes. Max Fisher, en Las redes del caos, analiza cómo los algoritmos de las plataformas favorecen determinadas emociones y convierten la atención en una moneda de cambio permanente. Freya India, en Girls, observa con lucidez cómo la identidad puede terminar transformada en escaparate, susceptible de ser observada, medida y evaluada. Y desde dentro del propio universo tecnológico, voces como la de Jaron Lanier advierten en Diez razones para borrar tus redes sociales de inmediato sobre un modelo digital que se alimenta de la exposición continua. No es casual que algunos especialistas en comportamiento humano, como la doctora Marian Rojas Estapé, hayan señalado que la búsqueda permanente de aprobación externa puede terminar debilitando la percepción de identidad propia. En ese contexto, la imagen deja de ser expresión para convertirse en exhibición: una forma de mostrarnos constantemente ante personas que, en realidad, apenas nos conocen, esperando de ellas una validación que rara vez resulta suficiente.

Con cierta frecuencia llegan personas que han intentado ajustarse a modelos externos de éxito visual: han seguido tendencias, han imitado referentes, han incrementado su presencia pública con la esperanza de consolidar autoridad. Sin embargo, lo que suele aparecer no es claridad, sino desgaste. La identidad no se fortalece cuando se fuerza; se construye cuando se comprende.

La asesoría de imagen, entendida con rigor, no consiste en proyectar una estética propia como modelo universal. Tampoco en fabricar personajes que requieran interpretación constante. Construir una imagen no equivale a crear una ficción. El personaje exige esfuerzo permanente para sostenerlo; la imagen coherente, en cambio, descansa sobre la verdad de quien la habita. Consiste en escuchar, analizar y traducir en forma visible aquello que la otra persona desea comunicar. Cada hombre y cada mujer que inicia un proceso de asesoramiento lo hace desde una circunstancia concreta, con objetivos y necesidades propios. El trabajo del profesional no es protagonizar el proceso, sino facilitarlo.

En una época dominada por la exposición, ejercer desde la discreción puede parecer una anomalía. Sin embargo, la discreción también es una forma de elegancia. La autoridad no siempre necesita ruido; a veces se construye en el análisis atento, en la conversación pausada, en el estudio de proporciones, colores y contextos. La profundidad no compite con la visibilidad inmediata, pero la trasciende.

Hubo quien supo comprender desde el principio que la imagen personal no es frivolidad, sino lenguaje. Que en cada pliegue hay intención y en cada sombra, significado. De ahí el título de esta sección, Sombras y Pliegues: porque lo verdaderamente interesante no está en la superficie brillante, sino en aquello que la sostiene y la hace coherente.

La imagen no es espectáculo. Es estructura. Es estrategia. Es cultura aplicada al cuerpo y a la presencia. Cuando se trabaja con conocimiento y sensibilidad, deja de ser adorno para convertirse en herramienta consciente de construcción personal.

En tiempos de inmediatez, quizá convenga recordar que la elegancia rara vez grita. Suele hablar en voz baja, pero siempre con claridad.