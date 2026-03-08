¡Paren las máquinas, que esto ya ha empezado! No es que la primavera haya llegado con sus flores y su polen traicionero, es que el sector turístico ha abierto un ojo, ha estirado un brazo robótico y ha decidido que dormir era de cobardes.

De pronto, esa ciudad que parecía un escenario de película post-apocalíptica de bajo presupuesto donde solo se escuchaba el eco de una bolsa de plástico volando, se ha convertido en el centro neurálgico del caos organizado. El despertar no ha sido progresivo, ni elegante, ni con música de violines; ha sido como cuando te tiran un cubo de agua helada a las siete de la mañana. Los hoteles han pasado de tener el cartel de «cerrado por descanso» a parecer hormigueros con sobredosis de cafeína, donde las maletas rodantes han sustituido al canto de los pájaros como banda sonora oficial de la vía pública. Es un estruendo rítmico, un clac-clac-clac incesante sobre los adoquines que anuncia que la invasión ha comenzado y que, si no te apartas, una familia de cinco miembros con gorritos a juego te pasará por encima sin soltar el mapa.

Y no es solo el turismo, es que todo lo demás ha decidido despertar con la misma urgencia histérica, como si el resto del mundo hubiera estado aguantando la respiración y de repente soltara todo el aire de golpe. La agenda de eventos, que hasta ayer tenía la profundidad de un charco en agosto, ahora parece el manual de instrucciones de una nave espacial en llamas: hay festivales, congresos, ferias de la empanadilla, maratones nocturnas y desfiles de mascotas, todo programado exactamente para el mismo jueves a la misma hora. El ritmo es tan frenético que el panadero ya no te da los buenos días, te lanza la barra de pan como si fuera un relevo de 4x400 mientras consulta su calendario de Google, que ahora mismo tiene más colores y drama que un cuadro de Pollock.

Las calles han cobrado vida de una forma casi biológica, pulsando con una energía que oscila entre el entusiasmo festivo y el sálvese quien pueda. Los camareros han desarrollado reflejos de ninja para esquivar selfis grupales en mitad de la terraza y las agendas personales han explotado directamente, dejando a la gente intentando estar en tres cócteles y una inauguración de forma simultánea, aplicando leyes de la física cuántica que ni el mismo Einstein se atrevería a explicar. Es el gran arranque, el rugido del motor que nos saca del letargo y nos lanza de cabeza a una piscina que esperamos que tenga agua, aunque con este ritmo, lo más probable es que acabemos todos haciendo surf sobre la pura adrenalina de sobrevivir a otro lunes de temporada.

1 Premios Fundació Palma Futsal.

El Hotel GPRO Valparaíso Palace & Suites fue el escenario elegido para una noche con mucho fondo. Sus salones acogieron la primera edición de los Premis Fundació Miquel Jaume - Palma Futsal, una ceremonia benéfica presentada por el periodista José Sanchís que reunió a deportistas, políticos y representantes de la sociedad civil. Los fondos recaudados fueron íntegramente a los proyectos sociales de la Fundación.

Los galardones reconocieron a tres entidades comprometidas con las Illes Balears. La Fundació Mallorca Integra recibió el Premio a los Valores Deportivos y Sociales por su proyecto de inclusión. El Real Club Náutico de Palma fue reconocido por el Fomento y Transmisión de la Cultura. Y el Trail Menorca Camí de Cavalls - ConectaBalear se llevó el galardón por su apuesta por el medio ambiente.

La noche reservó sus momentos más emotivos para las menciones especiales a Vicente del Bosque y José María García, dos figuras que han dejado una huella imborrable en el deporte español.

Cerró el acto José Tirado, director general del club, con el compromiso de convertir estos premios en cita fija del calendario balear.

2 Temporada taurina.

El Círculo Mallorquín acogió la presentación oficial de la temporada taurina 2026 en Balears, un acto encabezado por Francisco D’Agostino y Javier Conde que reunió a aficionados, profesionales y medios especializados. La velada confirmó la apuesta de Balears Cambio de Tercio por devolver protagonismo a la tauromaquia de las islas dentro del circuito nacional.

La temporada se articula en cuatro citas repartidas entre Inca y Muro. La primera reunirá a Paco Ureña, Jiménez Fortes y David Galván con toros de Samuel Flores. Le seguirá un festejo mixto con Guillermo Hermoso de Mendoza, Borja Jiménez y Marco Pérez. Muro tomará el relevo en junio con Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera y la novillera Olga Casado. El cierre de temporada, en septiembre, tendrá como gran protagonista a la ganadería de Miura con Damián Castaño, Jesús Enrique Colombo y el rejoneador Ferrer Martín.

Francisco D’Agostino subrayó la necesidad de seguir trabajando con visión a largo plazo, entendiendo la tauromaquia como una manifestación cultural que exige estructura, planificación y compromiso con la afición. Gracias a Jaume Verd por compartir algunas imágenes del acto con nosotros.

3 Pascual de Cabo.

Hay exposiciones que simplemente se visitan y hay otras que se habitan. La antológica de Pascual de Cabo pertenece sin duda a las segundas. Más de seis décadas de pintura reunidas en un mismo espacio conforman un recorrido que no deja indiferente a nadie.

Su obra no busca el golpe de efecto. De Cabo ha construido su lenguaje despacio, con la paciencia de quien sabe que la pintura no admite atajos. El oficio, la luz, el color y una honestidad poco frecuente en el mundo del arte son los pilares de una trayectoria que habla por sí sola.

Cada lienzo es una huella. Juntos cuentan una historia que va mucho más allá de la técnica, una historia hecha de tiempo, de mirada y de una sensibilidad silenciosa que invita a detenerse.

La inauguración congregó a amigos, artistas y autoridades que no quisieron perderse una cita que ya se intuía imprescindible. Una sala llena de quienes reconocen y valoran una vida entregada al arte.

Esta antológica no cierra nada. Al contrario, revela el mapa emocional de un artista que entiende la pintura como una forma de estar en el mundo. Vale mucho la pena acercarse.

4 Año Nuevo Chino.

Hay celebraciones que se convierten en cita obligada, y la bienvenida al Año Nuevo Chino en La Cocina China fue, una vez más, de esas veladas que uno no olvida fácilmente.

Cristina Ye, anfitriona nata y alma indiscutible del restaurante, lo volvió a hacer. Con esa calidez que la caracteriza, reunió entre sus mesas a gente del arte, los medios de comunicación y el mundo socialité de la isla, junto a una nutrida representación oficial encabezada por el alcalde de Palma, Jaime Martínez. Una mezcla de lo más especial.

Y luego estaba la comida. Los platos fueron girando durante toda la noche con generosidad, invitando a probar un bocado más, y otro, y otro. Ese pedacito de China que Cristina lleva años construyendo con tanto mimo en el corazón de la ciudad se sintió más vivo que nunca. Una velada redonda, con el mejor ambiente y el sabor de fondo que solo ella sabe dar.

5 ¡Hasta pronto! General Fernando García Herraiz.

Bajo los artesonados históricos del Palacio de la Almudaina, Palma ha dicho adiós a quien ha sabido vestir el uniforme con la cercanía de un vecino. La despedida del comandante General Fernando García Herraiz y su esposa Cuca Pérez no fue un acto protocolario más, sino el cierre emotivo de una etapa que ha dejado una huella real en las islas.

Durante su mandato, García Herraiz impulsó una apertura sin precedentes de la Comandancia General hacia la sociedad civil, recuperó patrimonio histórico militar con una dedicación admirable y tendió puentes entre los Ejércitos y la ciudadanía desde la cultura y la transparencia.

Noticias relacionadas

Pero si algo quedará grabado en quienes tuvieron el privilegio de compartir estos años con ellos, es su calidez. La simpatía natural de Fernando y la amabilidad constante de Cuca han dejado un afecto que ningún relevo en el mando podrá borrar.