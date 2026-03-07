Óscar López alerta de una "ola machista brutal" en institutos y defiende limitar las redes sociales a menores de 16 años

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha alertado este sábado de una "ola machista brutal" entre los jóvenes en los institutos y ha defendido limitar a menores de 16 años el acceso a las redes sociales, entornos que a su juicio están regidos por "algoritmos que son machistas".

Durante el acto de los Premios 'Ana Tutor', el secretario general del PSOE madrileño ha señalado que el "verdadero frente de batalla hoy es el frente digital" y ha defendido la necesidad de actuar frente al machismo que, a su juicio, se reproduce en las redes sociales y en los sistemas algorítmicos, sistemas que "premian los contenidos masculinos" y también aquellos que resultan "verdaderamente vejatorios para la mujer".

En este contexto, ha advertido de que muchas mujeres están siendo "perseguidas y acosadas" y ha denunciado que existe una estrategia que pretende expulsarlas del espacio digital. López ha señalado además que un número reducido de "centros de decisión" tecnológicos tienen a niños y adolescentes "haciendo un 'scroll' infinito pegados a la pantalla", donde consumen contenidos que incluyen machismo o materiales que ha calificado de "infames".

En este sentido, ha explicado que, como ministro y también como padre de dos adolescentes, ha podido comprobar el impacto de este fenómeno. "Viene una ola machista brutal en los institutos, sí, viene", ha reiterado.

Manipular imágenes de menores

Asimismo, ha advertido del uso de herramientas de inteligencia artificial para manipular imágenes de menores. "Están viendo cómo suben una foto suya a Grok, que es la inteligencia artificial de 'X', es decir, de Elon Musk, para hablar en plata, y las desnudan y suben a redes", ha aseverado.

Ante esta situación, López ha defendido las medidas impulsadas por el Gobierno para regular el entorno digital. En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha enviado al Congreso la Ley de Protección de los Menores para impedir que los niños y niñas puedan utilizar redes sociales por debajo de los 16 años, al considerar que existe ya "una pandemia de salud mental".

Además, ha señalado que el Gobierno trabaja para introducir mayor transparencia en los algoritmos y exigir responsabilidad a los propietarios de las plataformas digitales, al considerar que actualmente existe un "retroceso civilizatorio" al no existir responsabilidades comparables a las que tienen otros sectores.

Por último, ha destacado el acuerdo firmado recientemente con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para que la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial trabaje junto al Instituto de las Mujeres en medidas destinadas a proteger a las mujeres y combatir el machismo en las redes sociales.