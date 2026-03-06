Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 6 de marzo de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 6 de marzo de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 15, 16, 19, 28 y 37 y las estrellas 6 y 9.
El código del Millón ha sido el ZHT98118.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez
- Cort vulnera la protección de datos al obligar a abrir el contenedor de basura orgánica con la tarjeta ciudadana
- Una mallorquina transforma un diagnóstico médico en una marca de sandalias
- Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma
- Una conductora ebria que causó un grave accidente, absuelta porque creía que la cerveza era sin alcohol
- Laccao se salva del cierre de Agama pero no se producirá en Mallorca
- Un avión de transporte militar estadounidense sobrevuela Balears en medio de la crisis entre España y EEUU