Así es la propiedad en la que residió Kanye West en Mallorca: tres edificios, gimnasio de 82 metros cuadrados y baño con jacuzzi

Kanye West decidió tratar su enfermedad mental y recuperarse en Mallorca a comienzos de 2025. El polémico artista norteamericano decidió vivir junto a su pareja Bianca Censori en la antigua villa de Claudia Schiffer en el Cap Andritxol, en Andratx, según informó Mallorca Zeitung, perteneciente a Prensa Ibérica, el mismo grupo editor de Diario de Mallorca.

Esta propiedad fue mandad a construir por la supermodelo a comienzos de los años 2000. El entonces concejal de urbanismo de Andratx, Jaume Massot, declaró a Mallorca Zeitung que todos los proyectos de construcción contaban con los permisos necesarios. Ya en 1997 se había concedido la licencia para dos viviendas, y dos años más tarde, para un tercer edificio, una especie de casa de servicio.

Jacuzzi, gimansio y biblioteca con chimenea

La vivienda principal tiene 495 metros cuadrados, y está equipada con todo tipo de lujos. "En la planta baja, la modelo mandó construir un salón de 82 metros cuadrados y una biblioteca de 34, ambos, por supuesto, con chimenea", explicaba el periódico alemán. La segunda residencia cuenta con 485 metros cuadrados y el edificio de servicios con 334.

En la planta superior de la casa principal se acondicionó un dormitorio de 42 metros cuadrados con un vestidor integrado de siete metros de largo, paredes dobles insonorizadas y acceso directo a una terraza cubierta con chimenea. Además, el baño cuenta con un jacuzzi ubicado en una habitación separada.

En el sótano, la modelo mandó instalar una zona de fitness de 82 metros cuadrados. En cambio, se redujo espacio en la cocina: está en la planta baja y solo tiene 28 metros cuadrados.

Vendida por 12 millones de euros

Schiffer nunca llegó a ser feliz con la propiedad. Según se dice, nunca la habitó y la vendió en 2005. El principal motivo: el acoso constante de curiosos. Otro problema fue que en el terreno de 3.800 metros cuadrados, situado en los acantilados, se encuentra una antigua torre de vigilancia, y el camino de senderismo que lleva a ella atravesaba la propiedad de Schiffer. Pero la modelo, de entonces 34 años, quería mantener alejados a los mirones: simplemente cerró el camino y valló el terreno.

Esto desató fuertes protestas por parte de los amantes de la naturaleza. Así, Claudia Schiffer vendió la propiedad por 12 millones de euros a un empresario ruso que vivía en Múnich.