Más de 40 expositores de bebidas alcohólicas se reúnen en Palma en el Wine Lovers Day

Más de 40 expositores de bebidas alcohólicas y más de 300 referencias se han reunido este miércoles en la segunda edición de Wine Lovers Day, organizado por Rullán Navarro, empresa familiar con más de 50 años de trayectoria en Mallorca en el sector de distribución de bebidas.

El encuentro dirigido tanto a profesionales del sector como a amantes del vino se ha celebrado en el antiguo parque de bomberos del polígono de Son Castelló, en Palma, y ha contado con la presencia de marcas de champán de prestigio internacional, como Moët Hennessy, así como de reconocidas marcas de vinos, cavas y destilados, además del prestigioso café italiano Segafredo Zanetti.

Probar las novedades

Todo ello ha estado amenizado con música en vivo y con la colaboración de una Cocktail Truck mientras profesionales del sector y público especializado han podido conocer, degustar y descubrir las principales novedades del mercado.

La recaudación de la entrada a cinco euros irá destinada a la asociación Tu Hada Madrina.

'Masterclasses'

La Wine Lovers Day ha contado con cuatro masterclasses a cargo de Alejandro Vicente Castro, director de campo en Bodega Numanthia - Moët Hennessy Wine Estates (MHWE); Marla González, brand ambassador de Vinícola Real-200 Monges, campeona de España en el Campeonato de Cata a Ciegas por Equipos 2022 y 2025, y bronce en el campeonato del mundo Ayala; y César Langa, director técnico en Bodegas Langa y creador de Güevo Wine, que impartirá dos ponencias.

Langa utiliza el Método Ethernum, un sistema único de criadera y soleras en huevos de hormigón de 1.700 litros, que permite que el vino siga evolucionando y reflejando el terroir del Valle del Frasno mucho después de embotellado.

Han asistido a la inauguración los propietarios de Rullán Navarro, Silvina y Toni Rullán; Alfons Gómez, director general de Industria y Polígonos Industriales; Pedro Manuel Led, director general de Infraestructuras y Polígonos Industriales del Ayuntamiento de Palma; Juan Antonio Tormo, director general de Autónomos del Ayuntamiento de Palma; Maria del Pilar Amate Rotger, consellera executiva de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca; Francisco Martorell Esteban, presidente de ASIMA, y Ana Reguera, directora de ASIMA.