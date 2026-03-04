Nueva temporada de Andreu Genestra en Mallorca: reabre el 20 de marzo con una reinterpretación de la cocina Mediterránea

El restaurante del chef mallorquín Andreu Genestra, con una Estrella Michelin y dos Soles Repsol, volverá a abrir sus puertas el 20 de marzo de 2026 en Zoëtry Mallorca. La nueva temporada arranca con un concepto que el cocinero define como “Nuevo Mediterráneo”, una reinterpretación contemporánea de sabores, tradiciones y productos de las culturas bañadas por este mar.

Según explica el equipo del restaurante, la propuesta mantiene el foco en el vínculo entre territorio, producto y memoria culinaria, con una cocina que parte del origen —tierra, mar y despensa local— y lo combina con técnicas actuales para construir una experiencia “muy ligada al paisaje” mallorquín. La idea es poner el producto mediterráneo en el centro, trabajando matices de texturas y aromas a través de elaboraciones que mezclan tradición y creatividad.

El restaurante está ubicado en una finca mallorquina del siglo XIV dentro del complejo Zoëtry Mallorca, un entorno histórico rodeado de naturaleza y con huertos propios, que forman parte del relato gastronómico de la casa.

Un espacio también para eventos y celebraciones

Más allá del servicio de restaurante, el espacio se ofrece también como enclave para eventos privados, encuentros corporativos y celebraciones. La finca cuenta con distintos ambientes, entre ellos salas privadas, la Sala Krug —vinculada a la firma de champán de la que el restaurante es embajador—, una bodega con más de 2.000 referencias y una terraza en el patio del siglo XIV con capacidad para hasta 80 personas.

El conjunto se completa con elementos patrimoniales como el molino de viento, la capilla neogótica La Gran Cristiana, pensada para ceremonias íntimas, y el huerto del restaurante, que puede visitarse en recorridos privados guiados por el chef.

Javier Gómez, nuevo sumiller

Otra de las novedades de la temporada es la incorporación de Javier Gómez como sumiller. Fue reconocido como tercer mejor sumiller de España en 2016 y cuenta con certificaciones internacionales en vinos y espirituosos, además de ser miembro de la Association de la Sommellerie Internationale, según detalla el restaurante.

Su llegada, añaden, busca reforzar la propuesta enológica, con una carta sustentada en una bodega de más de 2.000 referencias y maridajes pensados para acompañar y potenciar los platos del nuevo menú.