Estas son las ofertas virales de Lidl en Mallorca que todos buscan esta semana: productos con hasta un 69% de descuento

Los supermercados Lidl en Mallorca han puesto a disposición de sus clientes algunas de las ofertas más esperadas del año, que combinan tecnología, artículos de hogar y herramientas de jardinería. Entre ellas destaca el robot de cocina Silvercrest Monsieur Cuisine Smart, catalogado como uno de los más vendidos en Europa, disponible desde este lunes a 249,99 euros, es decir, 50 euros menos que su precio habitual.

Silvercrest Monsieur Cuisine Smart

Este robot de cocina cuenta con funcionalidades avanzadas: incluye motor de cocción y motor para batir, programas automáticos para preparar platos sin complicaciones, balanza integrada hasta 5 kg y una pantalla táctil que facilita su manejo.

Jardinería al alcance de todos

Desde este viernes, Lidl ha lanzado también su tradicional parca de jardinería Parkside, con descuentos exclusivos. Entre las ofertas destacan tijeras para podar en tres modelos —yunque, bypass y universal— a solo 3 euros, así como macetas para barandilla, limpiadores de superficies exteriores, sierras, semillas, cortacésped o cascos forestales de seguridad.

Electrodomésticos y productos virales

Además de la cocina y la jardinería, Lidl Mallorca pone a la venta productos virales que se agotan rápidamente: máquina de coser Singer, con un 69% de descuento, por solo 104,99 euros; tendedero de torre, ideal para colgar más ropa en menos espacio, a 20 euros, y los estropajos ScrubDaddy, famosos en redes sociales por su eficacia y durabilidad, por 3 euros.

Consejos para aprovechar las ofertas

Dada la popularidad de estos artículos, se recomienda acudir lo antes posible a los supermercados de la isla para garantizar disponibilidad. Además, muchos de estos productos están sujetos a stock limitado por tienda, por lo que es habitual que desaparezcan en cuestión de días.